El cementerio de Sevilla acumula un mes cerrado con graves destrozos: árboles caídos sobre las tumbas y sepulturas dañadas

Las puertas siguen cerradas en el cementerio de San Fernando. Y ya van más de tres semanas. El Ayuntamiento de Sevilla continúa realizando labores para asegurar el paso en sus más de 28 hectáreas tras la caída de, al menos, más de 60 árboles por la última sucesión de borrascas, marcadas por las fuertes rachas de viento. Más de medio centenar de ejemplares se derrumbaron sobre las tumbas y los itinerarios de paso, por lo que el pasado 26 de enero se activaron las medidas de seguridad y prevención hasta poder proceder a su reapertura sin riesgo de peligro para los que quieran acudir a visitar a sus familiares. De momento, fuentes municipales no confirman a este periódico una fecha en la que podrá regresar a la normalidad, ya que se decidirá conforme vayan avanzando los trabajos, e incluso no descartan que se encuentren más árboles derribados.

Según informó el alcalde, desde que se cerró el cementerio hay un amplio dispositivo operativo en el recinto. Además de la retirada de árboles, se están revisando mausoleos, panteones y sepulturas, donde ya se han detectado afecciones en, al menos, 40 sepulturas que están siendo inspeccionadas. Como se puede observar en las imágenes a las que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, muchos árboles han caído sobre las tumbas, causando daños que tendrán que ser reparados.

Árboles caídos en el cementerio de San Fernando, de Sevilla, por el temporal / El Correo

Los entierros y sepelios sí que se han mantenido con itinerarios que garanticen la seguridad de familiares y trabajadores, al igual que las incineraciones funcionan con total normalidad al encontrarse ubicado en una zona próxima a la entrada y sin afección del arbolado. "La seguridad es lo primero antes de reabrir, por eso desde el primer momento, después de la borrasca, operativos de Parques y Jardines sobre el terreno en la retirada de árboles dañados y en la seguridad de las zonas afectadas", publicó José Luis Sanz en sus redes sociales.

Más tarde, en un balance a los medios de comunicación, Sanz se refirió a que era necesaria una "revisión pormenorizada" y lamentó que algunos de los árboles afectados "se tendrán que talar". Explicó hace una semana que no solo es "lo que se ha caído, sino lo que hay que talar ahora, porque una vez que se han movido, por lo visto no tienen arreglo". Actualmente, según aclara el Ayuntamiento a este periódico, no están contabilizados los árboles que se tendrán que talar.

En primer lugar, se procedió a la eliminación de riesgos inminentes o elementos con peligro inmediato; posteriormente, se está procediendo a la retirada de árboles ya volcados o gravemente dañados; y, a continuación, una inspección técnica del resto del arbolado para evaluar su estabilidad y determinar posibles intervenciones adicionales. Asimismo, se registró la caída de un muro interior del recinto, sin que se hubieran producido daños personales.

Árboles caídos en el cementerio de San Fernando, de Sevilla, por el temporal / El Correo

Casi 400 árboles caídos por el viento y la "saturación hídrica"

Estos más de 60 árboles que cayeron en el cementerio de San Fernando se encuentran dentro de los hasta 376 árboles que se derrumbaron en la capital durante las últimas borrascas, debido al viento y la "saturación hídrica". La delegada de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal del Ayuntamiento de Sevilla, Evelia Rincón, indicó que suponía el 0,5% del arbolado municipal el que había resultado dañado y un 0,18% en situación de pérdida total.

Rincón hizo balance en la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno de la semana pasada tras una pregunta formulada por el grupo municipal Vox. La responsable de Parques y Jardines explicó que un informe técnico apuntaba a una combinación de fuertes rachas de viento como la causa principal, ya que se "registraron valores cercanos a los 100 kilómetros por hora", así como la "saturación hídrica del suelo por las persistentes precipitaciones".

"Esta circunstancia (la saturación hídrica) reduce la capacidad portante del terreno y disminuye la fricción radicular, comprometiendo el anclaje del sistema radicular al perder cohesión con el suelo", desarrolló Rincón. El informe técnico considera que "una parte significativa" de los fallos está relacionada con "condicionantes estructurales derivados del diseño de plantación realizado décadas atrás".

Precisamente se refirió también a los cipreses caídos en el cementerio. La razón, "limitaciones de espacio radicular porque le pusieron una especie de malla". Además de estos, también en la avenida de La Palmera se registraron caídas de palmeras "vinculadas a estrechamiento del estípite derivados de prácticas inadecuadas durante procesos de trasplantes en el pasado".

Para que no vuelva a suceder, el Ayuntamiento está realizando actuaciones preventivas y planes de gestión orientados a minimizar el riesgo estructural del arbolado urbano frente a episodios meteorológicos adversos. Y también hay en marcha un plan de riesgo de arbolado que afecta a más de 15.000 árboles, las nuevas plantaciones se están haciendo ampliando las dimensiones de los alcorques y mejoprando su diseño, además de "soluciones de suelo estructural".

En paralelo, en materia de nuevas plantaciones, la concejal ha asegurado que se están ampliando "las dimensiones de los arcorques y mejorando su diseño para favorecer un adecuado desarrollo radicular". Además de "implementar soluciones de suelo estructural" y hacer seguimiento a cada árbol para revisar su inclinación.