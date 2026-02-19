La Diputación financiará la construcción de 242 VPO en 10 municipios: precios de 115.000 euros en venta y alquileres a 350 euros

Diez municipios de la provincia accederán a una nueva línea de ayudas de la Diputación para la construcción de 242 viviendas protegidas que serán ofertadas a precios máximos de 115.000 euros si son en venta o de 350 euros mensuales en los casos de alquiler. Concretamente, la institución que preside Javier Fernández repartirá 13,6 millones de euros en un plan de anticipos reintegrables que servirán para asumir los costes asociados a los proyectos de construcción. Esta línea de colaboración es compatible con las subvenciones directas que se han concedido por primera vez para 37 proyectos que suman 1.182 viviendas en toda la provincia.

Los municipios que se han acogido al programa son Aznalcázar, Badolatosa, El Viso del Alcor, Guillena, Lora del Río, Martín de la Jara, Osuna, Cazalla de la Sierra, Fuentes de Andalucía y Mairena del Alcor. En todos ellos se ejecutarán proyectos que suman 242 viviendas protegidas.

La mitad de ellos han obtenido fondos para el otorgamiento de las licencias de obra mientras que el resto han obtenido recursos que podrán destinar a la construcción, promoción y comercialización de los inmuebles.

Más convocatorias para 2026

El Área de Hacienda que dirige la diputada Inmaculada Márquez está trabajando ya en las bases de una nueva convocatoria de este programa de ayudas financieras para 2026. Se trata de una de las dos líneas impulsadas desde la Diputación de Sevilla para cooperar con los ayuntamientos e impulsar la construcción de parques municipales de vivienda pública, que den respuesta a la elevada demanda de inmuebles en condiciones dignas y precios asequibles que existe en la provincia.

La otra son las subvenciones directas a proyectos de construcción de VPO en venta (precio máximo 115.00 euros) y en alquiler (renta máxima mensual de 350 euros) del Programa Sevilla 2030 y que se han gestionado desde el Área de Concertación, a las que se han acogido 31 municipios, con 37 proyectos que suman 1.182 viviendas (657 en venta, 388 en alquiler y 137 en alquiler con opción a compra).