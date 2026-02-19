La familia de Sandra Peña denuncia que la investigación "no avanza", aunque mantiene su confianza en la justicia
Tras el suicidio de Sandra Peña, la familia lamenta el ciberacoso y acoso presencial que sufría la menor, buscando soluciones para los jóvenes y recordando a la consejera Carmen Castillo su compromiso
La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, ha lamentado este jueves que la investigación "no avanza": "Estamos plenamente confiados en la justicia, están haciendo una labor impecable. Es lenta, pero al final pondrá las cosas en su sitio".
Así lo ha afirmado el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press. Villar ha remarcado que el caso aún se halla en la Fiscalía de Menores. "Todavía quedan citaciones a varios testigos pendientes".
En cuanto a la querella que presentaron contra el colegio y parte del profesorado del centro educativo donde estudiaba Sandra, el portavoz de la familia ha recordado que ha sido admitida a trámite. "Sabemos que han solicitado a Fiscalía las actuaciones que se están llevando en la misma, para apoyar la querella, y hasta ahí os puedo decir: ese es el punto en el que estamos".
En este sentido, la familia de Sandra presentó el pasado 9 de enero una querella contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el personal docente del centro que, presuntamente, habría estado "implicado". Una querella que alega que los implicados "habrían cometido homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante".
El tío de Sandra también se ha referido al suicidio de una menor de 14 años el pasado fin de semana en Benalmádena, tan solo cuatro meses después de que Sandra se quitara la vida, del que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional está pendiente del informe de la inspección educativa sin que esté descartado que detrás estuviera una situación de ciberacoso porque "está pasando no en los centros educativos, sino en la sociedad", tal como ha asegurado este miércoles la consejera, Carmen Castillo.
Al respecto, la familia de Sandra considera que ella no sufría tanto ciberacoso, "si bien es verdad que hubo algunos mensajes", como un acoso "más presencial en el centro, a través de tres compañeras de clase". En este punto, Isacc Villar ha afirmado, a modo de reflexión dirigida a los jóvenes, que "se deben buscar otras soluciones, que las hay, y no refugiarnos, ni mucho menos, en que la salida es esta: hay que apoyarse en otras cosas".
A mediados de enero, la familia mantuvo una reunión con la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, en la sede de la Consejería y al término de la misma ya manifestaban que se mantenían "todas las vías abiertas" y se mostraban a la espera de que avanzara la parte judicial. "Nos han declarado que van a llegar hasta el final de la investigación y que tomarán todas las medidas acorde a los hechos que se demuestren", afirmaba entonces el portavoz de la familia.
