Cancelaciones, incertidumbre y pérdidas para el turismo: la ocupación en los hoteles de Sevilla cae un 12% por la crisis ferroviaria

La suspensión de la conexión ferroviaria Sevilla-Madrid ha provocado un duro golpe al sector hotelero de Sevilla, que ha registrado una caída del 12% en la ocupación hotelera entre el 18 de enero y el 17 de febrero respecto al mismo periodo del año anterior. Así lo revela un informe elaborado por la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS), que alerta además de una bajada media del 10% en los precios hoteleros como consecuencia directa del descenso de reservas. En ese sentido, además de este descenso de reservas alojativas, el precio de los hoteles de Sevilla ha bajado un 10% de media general ya que, al bajar la ocupación, directamente redunda en el precio ofertado.

Precisamente este jueves, en el pleno ordinario de febrero, el alcalde de Sevilla ha anunciado que se estudian "reclamaciones patrimoniales o incluso acciones judiciales" cuando tengan una estimación del impacto económico que ha tenido que no haya habido Alta Velocidad. "Estamos en contacto con el sector turístico para que nos lo cuantifiquen", ha asegurado.

En este mes se han cancelado eventos de empresas, otros se han aplazado, y el turista de ocio ha dejado de venir a Sevilla, generando pérdidas económicas importantes que han afectado a todo tipo de establecimientos turísticos, pero con mayor calado en los de mayor tamaño. Así se desprende del comunicado de la AHS.

La conexión Sevilla-Madrid, clave para el turismo

La conexión de la capital de España con Sevilla por tren es una de las más importantes para aquellos que visitan la ciudad por ocio o trabajo. Madrid es uno de los mercados más importantes para Sevilla, pero además muchos de los turistas internacionales llegan desde conexiones aéreas que aterrizan en Madrid y después conectan con la capital hispalense en tren.

Manuel Cornax, presidente de la AHS, se ha mostrado preocupado por este mes que se han sufrido pérdidas económicas en los hoteles de Sevilla, “pero no solo hemos sufrido un descenso de reservas en este periodo, sino que se ha ralentizado las reservas para otras fechas de los próximos meses, ya que ha generado incertidumbre en aquellos que están pensando venir a nuestro destino”.

La primavera, temporada alta en riesgo

La primavera en Sevilla es temporada alta para el turismo, con eventos como la Semana Santa o la Feria de Abril y por ello, desde la AHS solicitan todas las garantías para que la conexión de los trenes entre Sevilla y Madrid no sea un obstáculo para la llegada de visitantes. "El turismo en Sevilla es una fuente de riqueza para nuestro destino, del que dependen muchos sectores económicos de la capital y la provincia y por eso debemos garantizar que la seguridad en los trenes no vuelva a tener fisuras", cuenta la AHS.