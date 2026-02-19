Inestabilidad en el Ayuntamiento de San Juan tras la ruptura del pacto de gobierno: la oposición pide la dimisión de la alcaldesa

Tras la ruptura del pacto de gobierno entre PP y San Juan de Aznalfarache, la situación municipal es de máxima inestabilidad a poco más de un año de las elecciones municipales. Este jueves la oposición se ha unido para pedir la dimisión de la alcaldesa, María Luisa Moya, en una propuesta de Pleno. Sin embargo, no hay sumas alternativas posibles por lo que sobre la mesa no hay una moción de censura.

La propuesta pidiendo la dimisión de la alcaldesa ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, Cambia San Juan y Podemos-IU, junto con la abstención de Vox. "Responde a la grave crisis institucional en la que Moya tiene sumido a San Juan, con varios frentes judiciales abiertos, y por su incapacidad para liderar el Gobierno del municipio", apuntó la portavoz socialista, Inma Muñoz.

La moción aprobada incluye, además, la solicitud de comparecencia de la alcaldesa ante el Pleno "para informar detalladamente sobre los hechos y las medidas adoptadas o previstas para garantizar la estabilidad del Gobierno municipal".

Asimismo, el acuerdo contempla "reprobar políticamente la actuación que dio lugar a la judicialización de un conflicto interno del Equipo de Gobierno, al considerar que ha ocasionado un perjuicio institucional y ha dañado la imagen del Ayuntamiento".

El texto también insta a la alcaldesa a "proceder al cese de la concejala implicada, por pérdida de confianza política derivada de los hechos, en el ejercicio de las competencias que le atribuye la normativa de régimen local".

Esta semana todos los grupos de la oposición también se aliaron contra el gobierno municipal para pedir la paralización de la construcción de la gasolinera ante las demandas vecinales.

Sin alternativa para una moción de censura

Actualmente, el PP es el partido con más concejales en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache con 7 de los 21 concejales. Hasta el momento, gobernaba con el apoyo de Cambia San Juan, que tiene actualmente 4 concejales.

El resto del Pleno lo conforman 5 concejales del PSOE, 3 de Vox, 1 de Con Podemos-IU y un concejal no adscrito.

Esta situación es la que hace inviable una suma alternativa dado que los socialistas no tienen planteado iniciar conversaciones con el concejal no adscrito, que procede de sus listas, ni con Vox.