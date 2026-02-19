El edificio Vera de Los Remedios tendrá las oficinas más caras de la ciudad: los precios superarán los de Torre Sevilla

El parque de oficinas de Sevilla vivirá "un hito" este año con la apertura de los edificios destinados a este fin dentro del proyecto Vera Sevilla, ubicado en la antigua fábrica de Los Remedios de Altadis. A pesar de que incorpora proporcionalmente pocos metros cuadrados al parque total de la provincia, se trata de "un proyecto ambicioso y emblemático que tendrá las rentas medias más altas de la ciudad, más que Torre Sevilla, hasta ahora, el edificio más caro de la ciudad".

Así lo ha confirmado este jueves Íñigo Galán, CEO de Inerzia, una empresa sevillana especializada en asesoramiento, gestión y consultoría inmobiliaria que ha presentado este jueves sus informes sobre el sector inmobiliario terciario en la capital y la provincia. Hay que recordar que Vera Sevilla cuenta con tres edificios de oficinas, denominados Rama I, II y III, que dan directamente al paseo del río Guadalquivir. Todos ellos están siendo desarrollados por Ruiz-Larrea Arquitectura. Algunos de sus inquilinos ya se conocen: la multinacional de videojuegos Scopely, Moeve o una nueva sede del Club Cámara Antares.

"En 2026 se incorporará al mercado el proyecto Vera Sevilla, que es ambicioso pero pequeño, con solo 9.000 m². En cualquier caso, es emblemático y se apuntará rentas medias más altas que Torre Sevilla", ha indicado durante la presentación del estudio. En este último edificio, los precios están por encima de los 20 euros el metro cuadrado al mes, mientras que en La Cartuja se sitúa en 12,5.

En general, las zonas más baratas se sitúan en Sevilla Este y el Aljarafe, mientras que las zonas prime "no bajan en ningún caso de los 11 euros el metro cuadrado al mes", ha destacado Galán.

Edificio VERA, vista desde la Capilla de los Cigarreras / KKH Property Investors

Las oficinas, sustituidas por apartamentos turísticos

Durante su intervención, Galán ha apuntado que el stock del mercado de oficinas volvió a disminuir. "Cada vez hay menos metros de oficinas en Sevilla, ya que muchos se han ido reconvirtiendo a otros usos, fundamentalmente hoteles y apartamentos turísticos", ha indicado.

La caída interanual ha sido de 3.500 m² menos de oficinas, "pero en los últimos 10 años, este parque se ha reducido en 145.000 m² y en 95.000 en cinco años, una cifra muy importante", ha subrayado el CEO de Inerzia. En cualquier caso, en cuanto a superficie ocupada, 2025 marcó el mejor dato desde 2010.

Mercado de venta de oficinas inexistente

La mayoría de las operaciones, por no decir todas, en lo que se refiere al mercado de oficinas en Sevilla, son de alquiler, ya que el mercado de venta "prácticamente no existe". La ocupación, de cualquier modo, se apuntó en 2025 el segundo mejor dato desde 2010, rozando el 84% de ocupación media.

"El precio medio del alquiler de las oficinas en Sevilla sigue siendo en cualquier caso muy bajo respecto a otras ciudades, ya que se encuentra en menos de 9 euros el metro cuadrado al mes", ha señalado Galán, quien ha apuntado además que es "casi imposible" encontrar oficinas de más de 500 metros cuadrados en las zonas prime de la ciudad, esto es, La Cartuja, Nervión, el Casco Antiguo o Los Remedios.

El parque de oficinas analizado por Inerzia "va en caída libre", ya que ha disminuido un 10,6% en diez años, aunque "parece que la curva se está suavizando", ha apuntado Galán. El informe también constata que dentro de las opciones disponibles, se encuentran diez edificios de oficinas vacíos, que suman casi 40.000 m² y que están en zonas variadas: desde Cartuja, al centro, al Aljarafe, o el sur o norte de la ciudad.