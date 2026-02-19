GASTRONOMÍA
Así es el restaurante de cocina mediterránea creativa de Sevilla que ha cautivado al mismísimo Zidane
Este negocio localizado en el municipio de Dos Hermanas cuenta con más de 35 años de historia
Los comensales del restaurante Baltazares, uno de los más exclusivos y admirados del municipio hispalense de Dos Hermanas, se han visto sorprendidos esta semana por la presencia de uno de los astros del fútbol más ilustre de todos los tiempos: el exjugador y exentrenador del Real Madrid Zinedine Zidane.
Así lo ha dado a conocer el propio restaurante en sus redes sociales, donde ha compartido dos instantáneas con el centrocampista en las que señala: "Con ustedes, en Dos Hermanas, Zidane".
La presencia de Zidane en un restaurante de Dos Hermanas
De ese modo, el futbolista francés se ha dejado ver por el municipio de Dos Hermanas y uno de sus negocios más emblemáticos, situado en la avenida Cristóbal Colón.
Un establecimiento que cuenta con más de 35 años de experiencia frente a los fogones, en los que se ha convertido en un espacio gastronómico exclusivo que aúna gastronomía, coctelería, salones privados, música y espectáculo.
Baltazares, referente gastronómico con más de 35 años de trayectoria
"El secreto de Baltazares no es otro que ofrecer siempre una materia prima de la más alta calidad, las últimas técnicas en cocina y coctelería acompañada de un servicio profesional, cercano y preocupado por el bienestar de todo aquel que cruza el umbral de nuestra puerta", afirman al respecto desde este negocio que ha conseguido enamorar al astro francés.
De ese modo, sus chefs combinan la comida tradicional mediterránea con técnicas culinarias vanguardistas en la que los principales protagonistas son las materias primas de calidad y los productos de temporada, así como sus cócteles de autor y sus actuaciones de música en vivo.
La unión de la familia Zidane con Andalucía
Una oferta gastronómica y de ocio que ha logrado enamorar a Zidane, cuya visita a Sevilla se podría explicar por la presencia de sus hijos en distintos equipos andaluces.
Así, su hijo menor, Elyaz Zidane, de 20 años, milita en el Betis Deportivo, equipo filial del Real Betis Balompié; mientras que Luca Zidane, de 27 años, es portero en el Granada CF.
Por su parte, su hijo Theo Zidane, de 23 años, es centrocampista, como su padre, en el Córdoba. Unas raíces futbolísticas y familiares que unen a Zidane con Andalucía en una muestra de que la pasión por el fútbol puede ser también cosa de familia.
