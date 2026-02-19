Sevilla Este estrenará parque infantil con una ballena gigante como gran atracción

Sevilla Este tendrá un nuevo gran parque infantil. Estará situado al final de la calle Faustino Gutiérrez Alviz y renovará por completo una zona de juegos anterior, que no respondía a las necesidades de los vecinos de este enclave, en su mayoría padres jóvenes con niños. Las imágenes del render muestran un parque infantil ya enfocado en los más pequeños, completamente distinto y espectacular, que dará protagonismo a una gran ballena azul, con juegos y columpios inclusivos, para convertir el lugar en un auténtico punto de encuentro para las familias. Las obras han comenzado hace pocos días y durarán dos meses.

Una gran ballena como protagonista

La nueva zona de juegos dará un giro completo a su imagen actual. El espacio, con forma ovalada, se renovará por completo para ofrecer a las familias un entorno más atractivo, cómodo y seguro, pensado para que los niños disfruten más tiempo y en mejores condiciones.

El parque infantil contará con el típico columpio tipo cesta y balancines de muelle con forma de delfín. / El Correo

El gran protagonista será una enorme ballena de más de cuatro metros y medio de altura, que combinará redes para trepar, túneles, cuerdas y toboganes a distintas alturas. La estructura permitirá diferentes formas de juego y está diseñada para que también puedan participar menores con distintas capacidades, fomentando un ocio más inclusivo. La altura máxima de caída estará controlada y el conjunto cumplirá con la normativa de seguridad vigente.

Juegos inclusivos y más seguridad

El área contará además con un columpio tipo cesta, donde los niños podrán balancearse incluso tumbados, y un juego de muelle con forma de delfín para dos pequeños a la vez. Ambos elementos están pensados para reforzar la seguridad y facilitar el uso a niños con o sin discapacidad.

Todo el suelo será sustituido por una superficie acolchada cubierta de césped artificial, preparada para amortiguar caídas y hacer el espacio más limpio, cómodo y resistente al uso diario. Se mantendrán los bancos y papeleras que ya están en buen estado, por lo que las familias seguirán contando con zonas de descanso alrededor del área infantil.

Esto costará la ballena y la obra al completo

La actuación cuenta con un presupuesto estimado de unos 187.000 euros, siendo la gran ballena el elemento de mayor inversión, con cerca de 63.000 euros. El plazo previsto para ejecutar las obras es de aproximadamente dos meses, tras los cuales el parque lucirá completamente renovado y listo para convertirse en uno de los espacios infantiles de referencia en Sevilla Este.