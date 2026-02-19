Tetuán se consolida como la vía comercial más cara: el ranking de las 15 calles con precios más altos de Sevilla

El enclave Tetuán-Velázquez en Sevilla reúne a muchas de las firmas más conocidas en el sector de la moda. El precio a pagar por situarse en esta calle comercial es mucho más alto que en otras vías que se sitúan a apenas unos metros. Según un informe de Inerzia -una empresa sevillana especializada en asesoramiento, gestión y consultoría inmobiliaria- sobre datos de 2025, el precio medio del alquiler de un local es de 150 euros por metro cuadrado al mes, un coste alejado de otros lugares cercanos, como Plaza Nueva, Sierpes o Cuna. En algunos de estos casos, incluso lo quintuplica.

Mercedes Hueso, consultora de Departamento de Agencia de Inerzia, ha destacado durante la presentación de estudio -que ha tenido lugar en Club Cámara Antares- que el precio medio ha subido "en todas las zonas" y que hay "niveles mínimos de disponibilidad, sobre todo, en las zonas más prime". En el caso concreto de Tetuán, no hay ningún local disponible, "aunque cuenta con una alta tasa de rotación, que supera el 20%".

Solo hay dos barrios comerciales donde la tasa de disponibilidad de locales comerciales creció en 2025 respecto al ejercicio anterior: Nervión y Triana. Por otro lado, Los Remedios y la zona sur de la ciudad lideran la revalorización de este tipo de negocios, de hasta el 10%.

Las calles comerciales más caras

El estudio evidencia que los precios de la calle Tetuán son mucho mayores que los del resto. La siguiente en la lista de calles comerciales más caras de Sevilla es la Avenida de la Constitución, donde el precio es de 97 euros el metro cuadrado al mes. Por detrás se encuentra la Plaza Nueva, con 82, y Sierpes, con 65.

Muy cerca se sitúa Rioja, con 63,3, mientras que el precio por metro cuadrado al mes en la calle Sagasta es de 46. La primera calle fuera del casco histórico que aparece en la clasificación es Luis de Morales, donde se ubica el Nervión Plaza. En este caso, el precio se eleva a los 36,5 euros por m2 al mes.

Le sigue Reyes Católicos, otra vez en el centro, con 36 euros, seguida a corta distancia de la parte peatonal de San Jacinto, con 35 y San Pablo, con 34. La calle O'Donnell es la siguiente, con 33 euros el metro cuadrado al mes, y un euro por debajo se sitúa Cuna.

La Buhaira, en Nervión, la parte peatonal de Asunción y la Avenida de San Francisco Javier cierran el ranking de las 15 calles comerciales más caras de la ciudad.

Fuerte expansión de locales de restauración take-away

Hueso ha indicado que la moda y la restauración take away copan la mayoría de las nuevas aperturas en las calles comerciales más cotizadas de Sevilla. En el centro, la tasa de disponibilidad es muy baja, aunque hay locales disponibles en algunas calles, como Reyes Católicos, O'Donnell o Cuna, incluso en Sierpes.

En el caso de Nervión, "Luis de Morales es protagonista", aunque la Avenida de San Francisco Javier "se ha visto potenciada por convertirse en bulevar". En las calles analizadas por Inerzia, hay disponibilidad de locales en todas las calles, aunque Luis Montoto es la que ofrece más opciones.

Mientras tanto, Los Remedios es la zona más destacada en cuanto a la revalorización de sus locales. Donde hay más disponibilidad en este caso es en Asunción (en la parte no peatonal) y en República Argentina. En Triana, destaca San Jacinto (en la zona peatonal), donde no hay ningún local para alquilar, frente a una tasa de disponibilidad de más del 5% en Pagés del Corro, marcada en los últimos meses por las obras.