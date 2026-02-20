El alcalde de Sevilla responde al proyecto de conexión entre Santa Justa y el aeropuerto: "Llega tarde y no tiene credibilidad"
José Luis Sanz recuerda que la Junta ya puso encima de la mesa hace dos años un estudio de trazado y critica que se haya anunciado en época electoral
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha respondido este viernes al impulso al proyecto de conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto una vez que el Ministerio ha anunciado la opción de trazado escogida: "Llega tarde. Si la credibilidad que tiene este Gobierno ya es poca, cuando estamos ya prácticamente en campaña electoral, viene todavía menos", apuntó el regidor en respuesta a los medios de comunicación.
El alcalde subrayó que la Junta de Andalucía ya presentó en mayo de 2024 un proyecto "para licitar la obra de forma inminente" y que "fue rechazado" por el Ministerio de Transporte. "Hoy anuncian que va a salir a exposición un proyecto que tiene similitudes con aquel que presentó la Junta de Andalucía", ha remarcado.
Sobre el soterramiento de más del 90% del nuevo trazado, el alcalde se ha mostrado sorprendido ante un Gobierno que asegura "le dan alergias los túneles y los soterramientos", en referencia al cambio en los tuneles del la SE-40. "Lo digo muchas veces, los tiempos del Partido Socialista no pueden ser los tiempos de esta ciudad. Los tiempos de este gobierno no pueden ser los tiempos de esta ciudad", ha subrayado.
Trazado con una parada en Alcosa
El estudio presentado por el Gobierno recoge una conexión ferroviaria con una parada intermedia en el Parque Alcosa, con un presupuesto base de licitación de 296 millones de euros y contará con 4,7 kilómetros de vía nueva, donde el 92,5% del trazado será en túnel.
El tiempo de viaje previsto entre Santa Justa y el aeropuerto será inferior a 13 minutos, frente a los 35 minutos del autobús y los aproximadamente 20 minutos del vehículo privado, según las condiciones del tráfico.
- Cómo afectará la borrasca Pedro a Sevilla: esta es la previsión de lluvias el día que entrará el frente
- Un juzgado de Sevilla cita a declarar por un delito de estafa al administrador que engañó a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea
- Entra en vigor en febrero la nueva norma que limita los patinetes en Sevilla: casco, velocidad máxima, chaleco reflectante y multas de 500 euros
- La ciudad andaluza que ha conquistado a 'The New York Times': 'Pocas ciudades combinan historia, belleza y transitabilidad de forma tan seductora
- La UCO detiene a Rafael Pineda y a su mujer, Olga Pérez, por la compraventa de la parcela del Higuerón a Emvisesa
- La Media Maratón de Sevilla se traslada a noviembre para alejarse de la Zurich Maratón
- Más de 40 disparos con armas de gran calibre contra una vivienda en Gerena
- De Zahara de los Atunes a Pino Montano: así operaba José Manuel, el administrador de fincas detenido en Sevilla por estafar a vecinos