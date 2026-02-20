El Aljarafe reivindica una línea 2 de metro con paradas en Camas, Espartinas o Sanlúcar: "Dará servicio a 400.000 habitantes"

"La línea 2 de metro debe tener un carácter metropolitano". Así resume Cristina Los Arcos, vicepresidenta primera de la Diputación de Sevilla y alcaldesa de Espartinas, el sentir de los municipios del Aljarafe, que reclaman una extensión de su futuro trazado a toda el área metropolitana. "Tenemos un gran problema de movilidad, con casi 400.000 habitantes, y seguiremos creciendo. Sería un error estratégico que no se les diera cobertura", explica a El Correo de Andalucía. Actualmente, está en marcha un estudio de alternativas que finalizará en noviembre de 2026, con el que la Consejería de Fomento pretende valorar al menos diez opciones para revisar el proyecto, original de 2011, y así confirmar su recorrido.

Este pasado martes tuvo lugar una mesa de trabajo con representantes de la Diputación de Sevilla, la asociación Sevilla Quiere Metro, y alcaldes de los ayuntamientos de Camas, Castilleja de la Cuesta, Sanlúcar la Mayor, Bollullos de la Mitación, Villanueva del Ariscal, Castilleja de Guzmán y Espartinas. Declinaron la invitación los ayuntamientos de Tomares, Valencina de la Concepción y Bormujos (los tres están gobernados por el Partido Popular). "La reunión fue muy bien, todos coincidimos en el diagnóstico", cuenta la alcaldesa de Espartinas.

Plano inicial planteado por la Junta antes de su construcción con las cuatro líneas de metro que tendría Sevilla / Junta de Andalucía

Inicialmente, la línea 2 proyectada hace 15 años comenzaba en Torreblanca y terminaba en Torre Triana, pasando por el Casco Antiguo, Polígono San Pablo o Sevilla Este. Ahora, se está abriendo la puerta a que pare en Cartuja, Santa Bárbara, Palmete, Nervión, Camas o Alcalá. Es decir, cómo ampliar el trazado hasta el Aljarafe y a otros barrios de la ciudad como Sevilla Este. "La Junta está valorando que llegue a Camas, pero eso es corto de miras y poco ambicioso, daría poca solución", valora Cristina Los Arcos, que calcula que en un radio corto ya beneficiaría a, al menos, 180.000 habitantes.

Según confirma la vicepresidenta primera de la Diputación de Sevilla, se elaborará un anteproyecto con un posible trazado, que tendría como escenario ideal que dé cobertura directa a Camas, Tomares, Castilleja de la Cuesta, Valencina, Gines, Bormujos, Espartinas, Bollullos de la Mitación y acabe en Sanlúcar La Mayor, "de forma paralela a la A-49". En cuanto a las paradas, con una en cada municipio o bien que varios compartan una estación. "La idea es que llegue hasta Sanlúcar La Mayor con una estación intermodal que para dar cobertura al resto del Aljarafe por Cercanías, coche o autobús", prosigue explicando Los Arcos. Por ejemplo, la línea C5 del Cercanías de Sevilla que beneficiaría a los vecinos de Benacazón, Olivares o Villanueva del Ariscal.

La Junta, el Gobierno y la UE tienen la última palabra

Ese anteproyecto tiene dos posibles trámites administrativos: que llegue a tiempo para ser tenido en cuenta en el estudio de alternativas o bien enviarlo a la Consejería de Fomento en forma de alegación, una vez concluya ese análisis adjudicado el pasado mes de noviembre de 2024 (hasta el 21 de marzo no quedó formalizado el contrato) a la UTE formada por las empresas consultoras Navier Ingeniería y Meta Engineering por un importe total 652.190,00 euros (IVA incluido). Como tiene un plazo de ejecución de 20 meses, se estima que concluya a finales de año, después obtenga la declaración ambiental, se proceda a licitar el proyecto constructivo, y una vez redactado en 2028 se pueda iniciar seguidamente su construcción para 2029.

La propuesta será elevada a las instituciones que tienen capacidad decisoria, que son la Junta de Andalucía, el Gobierno Central y la Unión Europea. Se espera de ellos que den el visto bueno, sobre todo en materia económica, para ver cómo se podría llevar a cabo. Esta mesa de trabajo cuenta con que cada kilómetro costaría entre 30 y 120 millones, dependiendo de si se hace en túnel o en superficie, para entre 12 y 14 kilómetros de vía.

La alcaldesa de Espartinas cree que la llegada del metro "sería un cambio radical para los vecinos, que ya sufren muchos atascos". "Es una idea a medio plazo, y es cara, pero la movilidad hay que planificarla con tiempo. Si no, luego será tarde y nos arrepentiremos. Ya en Espartinas hemos tenido 40 años de aislamiento, por lo que es el momento de insistir para que no acabe en un cajón. Seríamos poco ambiciosos", reflexiona.

Sevilla Quiere Metro ayuda al Aljarafe

En la reunión de los municipios del Aljarafe estuvo presente la asociación Sevilla Quiere Metro. "Les agradezco que vinieran, lo tienen todo muy estudiado. Sin ellos hubiésemos estado huérfanos porque lo tenían muy trabajado", valora Cristina Los Arcos. El presidente de esta asociación, Manuel Alejandro Moreno, cuenta a El Correo de Andalucía que "es importante que el metro llegue hasta lo máximo que pueda llegar". "Hay que garantizar que la población del Aljarafe pueda desplazarse de forma sostenible. Entendemos que la construcción se rige no solo por aspectos sociales, también económicos, que lo dicta la UE, por lo que al menos que llegue hasta Camas, hasta donde se pueda", añade.

La asociación Sevilla Quiere Metro, presente en la eunión de los municipios del Aljarafe para elaborar una propuesta para el trazado de la línea 2 del Metro de Sevilla. / Ayuntamiento de Espartinas

En ese sentido, sí reclama que exista de forma paralela un sistema de autobuses, o de bus VAO, que "permita extender el servicio". Es decir, "que los autobuses tengan una frecuencia parecida al metro, que tengan una plataforma reservada y un horario y precio parecido, de forma que haya una intermodalidad máxima". "Aunque el autobús tiene el inconveniente de que es lento, lo más importante es que la frecuencia es mala. Tendría sentido que en vez de llegar hasta Sevilla, llegue hasta Bormujos o hasta Camas y ahí te puedas montar en el metro", prosigue.

"Obviamente no queremos autobuses, queremos metros. Pero lo que no puede pasar es que si el metro no puede llegar a Bormujos, la gente de allí no pueda moverse. Por eso pedimos un sistema de autobuses con una cadencia suficiente, con los mismos horarios, y que así no se muevan tantos coches hacia Sevilla. Es básicamente lo que expusimos en la reunión", resumen desde Sevilla Quiere Metro.

Ahora mismo, la Junta tiene en su poder una decena de corredores por los que podrían pasar los trenes. Con respecto a paradas, ahora mismo se contempla que tenga una estación en Sevilla Tech Park (Cartuja), en Santa Bárbara, en Palmete y Padre Pío o en Nervión por la avenida Luis Montoto. En cuanto a su extensión, se plantea también que se extienda a Camas, a Alcalá mediante una conexión con el tranvía, o que se construya un ramal que permita llegar a Parque Alcosa y el Aeropuerto de San Pablo.