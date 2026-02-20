Alquileres entre 300 y 625 euros en Torreblanca y Miraflores: Emvisesa abre dos convocatorias de 21 viviendas protegidas

La empresa municipal de vivienda y suelo de Sevilla, Emvisesa, ha lanzado dos nuevas convocatorias de viviendas protegidas en alquiler con un total de 21 viviendas protegidas. Los inmuebles están ubicados en Torreblanca y junto a Miraflores y tienen alquileres de entre 295 y 625 euros. Una vez que se hayan formalizado todas las solicitudes, se adjudicarán por sorteo.

La primera de las promociones que salen a oferta está ubicada en la Avenida San Juan de la Salle, junto al barrio de Miraflores. En edificio construido por la empresa municipal hay cinco viviendas disponibles, una de un sólo dormitorio y cuatro de dos dormitorios. Se ofertarán a precios de 295 euros la más pequeña y de 420 la de mayor tamaño. No disponen ni de garaje ni de trastero.

La segunda promoción está ubicada en Torreblanca, donde se ha ejecutado el proyecto conocido como La María. En este caso se trata de 16 viviendas de las cuales seis son de dos dormitorios y las otras diez tienen tres habitaciones. Los precios de la convocatoria dependen del tamaño pero oscilan entre los 450 euros de la más económica y los 625 euros de la más amplía.

Cómo presentar las solicitudes

Las viviendas se ofrecen en régimen de alquiler protegido pero no es necesario estar inscritos en el registro de demandantes hasta la firma del contrato de alquiler. Se evaluará en ese momento también que exista suficiencia económica para asumir los pagos, es decir, la renta de alquiler no podrá superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar.

El plazo para presentar solicitudes se ha abierto el 19 de febrero y finalizará el día 27. En ese momento se convocarán los distintos sorteos para la adjudicación de las viviendas existentes. El orden e inscripción no genera ventajas pero sí habrá una serie de preferencias para personas que lleven más años empadronadas en Sevilla o que lleven más de tres años trabajando en la ciudad.

Está previsto que se celebren tres sorteos. El más amplio contará con 19 viviendas mientras que habrá otros dos para víctimas de violencia de género y para personas con movilidad reducida.