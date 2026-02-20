Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Sevilla hará fijos discontinuos a 648 trabajadores de Lipasam que tenían contratos temporales

Con esta estabilización aprobada en una reunión extraordinaria este viernes, son ya 1.674 operarios de Lipasam estabilizados desde 2023 entre indefinidos a tiempo completo y fijos discontinuos

Equipo de limpieza especial quitaceras de Lipasam actuando en una calle céntrica de Sevilla

Equipo de limpieza especial quitaceras de Lipasam actuando en una calle céntrica de Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

Álvaro García-Arévalo

Álvaro García-Arévalo

Sevilla

Un total de 648 operarios temporales de Lipasam pasarán a ser fijos discontinuos. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes en una Junta de Gobierno Local Extraordinaria la estabilización de estos trabajadores que realizaban hasta ahora labores de apoyo en los servicios especiales de Navidad, Semana Santa o Feria.

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, junto a la Delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, han destacado la "apuesta por el empleo público de calidad" pasando a partir de ahora más de 600 operarios a realizar labores estructurales. "Supone un cambio radical e histórico en la política de contratación de Lipasam", ha subrayado Evelia Rincón. Se trata de una serie de refuerzos de personal que se producen reiteradamente cada año y que ahora pasarán a ser estables en el tiempo.

Esta estabilización se suma a la referida a las plazas a tiempo completo que, desde septiembre de 2023, ha convertido en indefinidos a 744 personas hasta finales de 2025 aunque este año verán transformados sus contratos un total de 282 personas más. En total, supone un total de 1.674 operarios de Lipasam estabilizados desde 2023, un total de 1.026 a tiempo completo y 648 fijos discontinuos.

La decisión se enmarca dentro del incremento del presupuesto de Lipasam impulsada por el equipo de José Luis Sanz. En cuanto a la inversión en maquinaria, se trata de 44 millones de euros destinados a vehículos, donde 24,7 millones corresponden a un total de 306 máquinas nuevas ya entregadas. Del mismo modo, en el último año se ha producido un cambio de contenedores, incorporando hasta 2.700 nuevos y 2.600 papeleras, lo que supone un 20% más que 2024.

Más de 2.900 plazas desde 2023, entre creación y estabilización de empleo

Desde la llegada del Partido Popular a la alcaldía en 2023, se han producido hasta cuatro procedimientos de estabilización, lo que se traduce en un total de 786 empleados públicos, siendo 237 peones. Por su parte, a las 1.672 plazas de Lipasam se añaden un total de 132 plazas de Tussam, 68 en 2024 y 64 en el presente año, y un último procedimiento de creación de empleo en el marco de la Policía Local, con 229 plazas, en una media de 60 plazas por año, junto a la macrooferta de 150 plazas de policías que se convocarán este año.

Noticias relacionadas

En total, entre la creación de empleo y la estabilización, se alcanzarán un total de 2.962 plazas. "Se trata de un número que no tiene precedentes en los últimos años de los gobiernos de la ciudad", ha apuntado el portavoz municipal Juan Bueno.

