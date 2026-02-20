Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GASTRONOMÍA

El bar de Alcalá de Guadaíra con la tostada de 40 centímetros que recomienda Roberto Leal

El presentador alcalareño asegura que es el mejor restaurante de carretera, sobre todo "para desayunar"

Tostadas XXL de la Venta La Vega Hija de Giráldez, en Alcalá de Guadaíra, las favoritas de Roberto Leal

Tostadas XXL de la Venta La Vega Hija de Giráldez, en Alcalá de Guadaíra, las favoritas de Roberto Leal / Venta La Vega Hija de Giráldez

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

¿Tienes un sitio favorito para desayunar? Roberto Leal sí. El presentador de televisión hace de profeta en su tierra, Alcalá de Guadaira, para recomendar un restaurante de carretera "especialmente bueno para desayunar". Uno de esos lugares imprescindibles que combinan calidad, sabor y autenticidad, y que se ha hecho viral por el increíble tamaño de sus tostadas: unos 40 centímetros de largo.

Este bar que es punto de encuentro habitual de camioneros, viajeros y de todos aquellos que buscan acabar con el hambre matutino con calidad, cantidad y bajo precio es la Venta La Vega Hija de Giráldez, situada en la carretera A-360 de la ciudad alcalareña.

Las tostadas más grandes de Sevilla

A menos de media hora de Sevilla capital, este negocio que abrió sus puertas por primera vez en la década de los 60 ha conseguido mantener su esencia y la calidad de sus platos hasta posicionarse como un verdadero templo del buen comer en el que se pueden degustar las tostadas de pan de pueblo XXL "más grandes de Sevilla".

Así lo aseguran sus propios clientes a través de las redes sociales, en las que afirman que son "para no comer más en todo el día" ante su gran tamaño y sabor, que "te quita el sentido".

Unas creaciones culinarias de hasta 40 centímetros de longitud que apenas caben en el plato y que, en la mayoría de ocasiones, sus comensales piden para compartir ante la imposibilidad de atajar por separado este gigantesco manjar.

Tostadas XXL a 6 euros en este bar de carretera

Unas tostadas que se pueden degustar por unos 6 euros de precio, según la especialidad a elegir, entre las que se encuentran las tradicionales de aceite, tomate y jamón, pavo, paté o mantequilla, hasta las más especiales de manteca colorá casera o carne mechada.

Pero si dos especialidades destacan sobre las demás y se han convertido en las favoritas de los visitantes son sus tostadas de pringá casera, que realizan en el propio negocio, y el especial de la casa, con jamón, pata asada, salsa, huevo y queso.

Horario y ubicación del bar favorito para desayunar de Roberto Leal

Pero aunque los desayunos se hayan convertido en los principales reclamos de este establecimiento, la 'Venta La Vega Hija de Giráldez' también cuenta con una amplia variedad de tapas y platos desde 4 euros, así como su famoso menú del día por apenas 10 euros.

Además, el negocio se presenta como un verdadero emblema de la carne a la brasa e, incluso, si es temporada, los platos de caza. Todo ello se puede disfrutar en su local de la carretera A-360 de Alcalá de Guadaíra de lunes a de 6.00 a 18.00 horas.

