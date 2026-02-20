Sevilla
Cien sepulturas destrozadas y hasta 130 árboles dañados: el cementerio de Sevilla sigue sin fecha de reapertura tras el temporal
Parques y Jardines realizará un total de 52 apeos para proceder a la reapertura del Cementerio en una condiciones óptimas de seguridad, que se sumarán a los ochenta árboles que ya han sido retirados por los daños del temporal
Un mes después del cierre del Cementerio de San Fernando por las consecuencias de las borrascas, el Ayuntamiento de Sevilla ha realizado balance de la situación. Un total de 130 árboles se han visto afectados, entre 80 retiradas de ejemplares afectados y alrededor de 52 apeos que se realizarán próximamente por motivos de seguridad. La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha asegurado que "la prioridad del Gobierno municipal es la seguridad, pero también la planificación a medio y largo plazo" de cara a evitar futuros daños en el recinto.
Los sevillanos podrán consultar el próximo lunes si se encuentran entre las familias afectadas por los destrozos en alrededor de 100 sepulturas del Cementerio Municipal de Sevilla a causa del último tren de borrascas. Toda la información estará disponible a última hora de la mañana de este lunes en la página web del Cementerio Municipal. Se mostrará la relación detallada de las sepulturas afectadas, indicando calle y número para facilitar su localización. Además, se contactará telefónicamente con todas las familias de las que se disponga de datos de contacto.
El Gobierno municipal continúa trabajando en las labores de apeo de los árboles desprendidos sobre las lápidas, aunque aún sin fecha oficial de reapertura del mismo tras un mes de cierre por la incidencia de las borrascas. El pasado 26 de enero el Ayuntamiento activó las medidas de seguridad y prevención procediendo al cierre del recinto. Cabe recordar que el pleno del consistorio dio luz verde este jueves a una modificación presupuestaria de 120.000 euros para responsabilidad patrimonial de los efectos ocasionados por el temporal en el cementerio.
Tres fases de actuación
En una actuación de tres fases, la Delegación de Parques y Jardines ha concluido la primera referida a la retirada de los árboles caídos sobre las principales vías de acceso y tránsito del Cementerio Municipal, asegurando en todo momento los sepelios y la entrega de cenizas. Actualmente, se encuentran inmersos en la segunda fase concretada en el despeje de las ramas desprendidas sobre las sepulturas. En total, el Ayuntamiento prevé apear un total de 80 árboles en estas dos primeras líneas de actuación.
No obstante, tras la inspección técnica que ha permitido balizar áreas sensibles y determinar zonas de riesgo, procederán en una tercera fase a la retirada de otros 52 árboles que, aunque permanecen en pie, presentan daños en el sistema radicular o riesgo latente de caída.
Los socialistas critican la falta de refuerzo de la plantilla
Una vez superada esta situación de emergencia, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha asegurado que estudiarán "la redacción de un proyecto de acondicionamiento y mejora del arbolado y del suelo para reforzar su estabilidad y minimizar riesgos en el futuro".
Sin embargo, desde el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla han tildado de "insostenible" la situación del Cementerio Municipal. "No están teniendo la celeridad necesaria para mantener abierto este servicio público y poder garantizar el tránsito de los usuarios con tranquilidad y seguridad", ha subrayado la concejal socialista Sonia Gaya. De este modo, ha cargado contra el Gobierno municipal ya que "no se han cubierto vacantes ni sustituciones" para poder abordar estas situaciones. "Le pedimos al señor Sanz que de verdad ponga los medios necesarios para que el cementerio de San Fernando vuelva a tener una actividad ordinaria", ha destacado Gaya.
- Cómo afectará la borrasca Pedro a Sevilla: esta es la previsión de lluvias el día que entrará el frente
- Un juzgado de Sevilla cita a declarar por un delito de estafa al administrador que engañó a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea
- Entra en vigor en febrero la nueva norma que limita los patinetes en Sevilla: casco, velocidad máxima, chaleco reflectante y multas de 500 euros
- La ciudad andaluza que ha conquistado a 'The New York Times': 'Pocas ciudades combinan historia, belleza y transitabilidad de forma tan seductora
- La UCO detiene a Rafael Pineda y a su mujer, Olga Pérez, por la compraventa de la parcela del Higuerón a Emvisesa
- La Media Maratón de Sevilla se traslada a noviembre para alejarse de la Zurich Maratón
- Más de 40 disparos con armas de gran calibre contra una vivienda en Gerena
- De Zahara de los Atunes a Pino Montano: así operaba José Manuel, el administrador de fincas detenido en Sevilla por estafar a vecinos