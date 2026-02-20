Condenado a dos años de cárcel por pegarle una paliza a su expareja: solo los cumplirá si comete otro delito en menos de 5 años

Un hombre ha sido condenado a dos años de prisión por pegarle una paliza a su expareja en Dos Hermanas. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha emitido la sentencia in voce y le permitirá no cumplir la pena de cárcel a condición de que no cometa ningún delito en los próximos cinco años. El varón se ha mostrado arrepentido en la sala, ha achacado lo ocurrido a un problema con las drogas, que ha dejado gracias a un programa contra la adicción al que ha acudido mientras estaba privado de liberta provisionalmente, y ha dado las gracias al tribunal. El fallo también contiene una condena a cumplir más de 100 días de trabajo en beneficio de la comunidad y una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima durante tres años.

El hombre ha aceptado el relato de hechos de la fiscalía y ha asumido la comisión de un delito de vejaciones, otro de amenazas leve, un tercero de lesiones y un cuarto de quebrantamiento de condena. Se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño y la de drogadicción.

Según el relato de hechos de la fiscalía, el varón ya tenía una prohibición de acercamiento a la mujer. Sin embargo, el 14 de enero de 2025, "con total desprecio hacia el contenido de la misma", el hombre se personó en el domicilio de la víctima, "sabedor que estaba allí la hija de ambos".

El ministerio público expone que el acusado comenzó a llamar a la mujer, "momento en el cual salió al balcón y comenzó a proferir gritos, arrojando piedras hacia la ventana". La mujer bajó y él comenzó a decirle: "Hija de puta, cabrona, guarra, asquerosa, me cago en tus muertos, voy a matarte". El relato de hechos aceptado por el varón expone que "a la vez que la agarró con fuerza por el pelo, propinándole fuertes golpes en la cabeza y en el rostro, arrinconándola al suelo e inmovilizándola, colocándole la rodilla en la zona del costado y agarrándola con fuerza por el cuello".

En ese momento llegó el hermano de ella y paró la agresión. La mujer sufrió lesiones en el pelo, el cuello, mordiscos en la mano y pierna y la rotura de un diente.

En libertad tras 8 meses en prisión

El varón ha pasado 8 meses en prisión provisional por lo ocurrido. La Fiscalía pedía para él seis años de prisión, aunque finalmente se han quedado en tan solo dos. La Audiencia de Sevilla ha aceptado, con la conformidad de las partes, suspender la pena de cárcel a cambio de que el acusado no vuelva a cometer delitos por un periodo de cinco años. El varón se ha mostrado muy arrepentido y ha insistido en la sala en que "no volverá a ocurrir".