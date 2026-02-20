Así será el tren de Santa Justa al aeropuerto: trece minutos, un túnel bajo la A-4 y parada en Alcosa junto la calle Secoya

Tras décadas de espera, Sevilla ya tiene un diseño para la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto. El trazado, que saldrá a exposición pública antes del verano, tendrá 4,7 kilómetros de nueva vía que partirán de la actual red de Cercanías y continuarán con un túnel que pasará bajo la A-4. Habrá dos nuevas estaciones. La primera estará ubicada junto al Parque Alcosa, concretamente junto a la carretera en la manzana comprendida entre las avenidas Secoya, Éufrates y Ciudad de Chiva. La segunda estará junto al aeropuerto de San Pablo.

El recorrido diseñado por el Ministerio de Transportes, con un presupuesto estimado de 295,7 millones de euros, aprovecha en su primera parte la red ferroviaria ya existente desde la Estación de Santa Justa hasta el Palacio de Congresos. Tras pasar el cruce con la Ronda Urbana Norte continua en paralelo a la SE-20. Ahí se empieza a construir un primer tramo en superficie de apenas 400 metros hasta que comienza el túnel que se adentra en la autovía A-4.

La primera parada se ubica en un punto estratégico de Alcosa en el cruce de Secoya, Éufrates y Ciudad de Chiva. En esta zona residen en torno a 30.000 personas que además carecen de una línea de metro operativa dado que están a la espera de la línea 2 que está aún en fase de estudios de alternativas. Con este trazado pasarán a tener una conexión directa con Santa Justa.

Y a partir de ahí continua el túnel con un trazado bajo tierra siguiendo el recorrido de la A-4 hasta llegar al aeropuerto de Sevilla uno de los diez con más tráfico aéreo de Aena. Deja a un lado por tanto el Parque del Tamarguillo o los huertos de Alcosa sin que, sobre el plano, tenga incidencia en ellos la construcción de la nueva conexión ferroviaria.

El 94% en túnel y 295 millones de euros

El proyecto, anunciado por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, en un desayuno de Europa Press es la alternativa escogida tras el estudio elaborado por el Ministerio de Transportes que también tomó como referencia el trabajo adjudicado por parte de la Junta de Andalucía, pese a no tener competencias para ello.

El presupuesto de este trazado escogido asciende a 295 millones de euros para la construcción de los 4,7 kilómetros de vía nueva, de los que el 92% discurrirán bajo tierra en un túnel. El tiempo de viaje estimado es de 13 minutos muy por debajo de los 35 de los autobuses o de los 20 del vehículo privado.

No obstante, se trata de un proyecto aún sin plazos para su ejecución. De momento, una vez finalizado el estudio de alternativa se debe iniciar una fase de exposición pública, que se pretende comenzar antes de verano. Y una vez que se haya superado se podrán licitar y ejecutar las obras de construcción de la nueva infraestructura ferroviaria.

Se trata, en cualquier caso, de una de las principales reivindicaciones del sector empresarial sevillano dado que el aeropuerto es uno de los pocos de su envergadura a nivel europeo que no disponen de una conexión ferroviaria. Con el diseño, además, se da servicio a Alcosa complementando la red de tranvibús ya implementada y a la espera de que se avance en la línea 2 de metro que, de momento, no tiene fecha aproximada de licitación.