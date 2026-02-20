Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Anticiclón AndalucíaReconstrucción MatalascañasTren Sevilla-HuelvaMetro AljarafeLince WalabiNueva normativa patinetes SevillaInvestigación AdamuzMuere Eric DaneMapa RancioRestauración Gran Poder
instagramlinkedin

Escuelas Católicas de Andalucía respalda al Colegio Nuestra Señora de Loreto, Irlandesas y su labor social

El Colegio Nuestra Señora de Loreto, Irlandesas, nacido en 1947, se mantiene fiel a su vocación de servicio a las familias, con una dimensión social que forma parte de su identidad

Imagen del patio de Irlandesas Loreto.

Imagen del patio de Irlandesas Loreto. / Irlandesas Loreto

El Correo

El Correo

Sevilla

Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) manifesta su completo apoyo a la titularidad del Colegio Nuestra Señora de Loreto, Irlandesas, y reconocer y subrayar la gran labor social que desarrolla en el barrio desde su implantación en 1947.

ECA quiere defender el valor de un centro con identidad definida, abierto a su entorno y comprometido con la educación y con las personas. La organización hace extensivo este respaldo al equipo directivo, al claustro y a todo el personal del colegio, cuya profesionalidad y dedicación diaria sostienen un proyecto educativo con profundas raíces sociales.

A lo largo de casi ochenta años, el Colegio Nuestra Señora de Loreto – Irlandesas ha demostrado fidelidad a un proyecto educativo de calidad, cercano a las familias y comprometido con el barrio en el que está inserto. Su historia está unida a la historia de su entorno, creciendo con él y adaptándose a sus cambios sin renunciar a su identidad.

Sindicatos Independientes de Enseñanza apoyan al personal del colegio de Sandra Peña

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Sevilla (FSIE) ha mostrado este martes su apoyo al personal docente y no docente del centro educativo Irlandesas de Loreto en el que cursaba sus estudios Sandra Peña, la adolescente que se suicidó el pasado mes de octubre tras denunciar acoso escolar.

En un comunicado, la FSIE ha destacado que el equipo docente y el resto del personal del centro "han desarrollado históricamente su labor con responsabilidad, dedicación y un profundo compromiso educativo y humano, valores que avalan años de servicio al alumnado y sus familias".

FSIE Andalucía afirma que se ha pronunciado "ante la gravedad de las acusaciones vertidas a algunos de sus profesionales", de los que quiere defender "su buen hacer".

Proyecto educativo y barrio

A lo largo de casi ochenta años, el Colegio Nuestra Señora de Loreto, Irlandesas mantiene fidelidad a un modelo de calidad y su vínculo con San José Obrero forma parte de su identidad y explica su crecimiento junto al entorno.

Nacido en 1947 en la barriada de San José Obrero, en un contexto de especial dificultad social, el centro surgió de una clara vocación de servicio y acompañamiento a las familias. Esa dimensión social forma parte de su origen y sigue presente en su día a día.

Noticias relacionadas

Entre sus señas de identidad figuran la educación bilingüe y la enseñanza personalizada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cómo afectará la borrasca Pedro a Sevilla: esta es la previsión de lluvias el día que entrará el frente
  2. Un juzgado de Sevilla cita a declarar por un delito de estafa al administrador que engañó a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea
  3. Entra en vigor en febrero la nueva norma que limita los patinetes en Sevilla: casco, velocidad máxima, chaleco reflectante y multas de 500 euros
  4. La ciudad andaluza que ha conquistado a 'The New York Times': 'Pocas ciudades combinan historia, belleza y transitabilidad de forma tan seductora
  5. La UCO detiene a Rafael Pineda y a su mujer, Olga Pérez, por la compraventa de la parcela del Higuerón a Emvisesa
  6. La Media Maratón de Sevilla se traslada a noviembre para alejarse de la Zurich Maratón
  7. Más de 40 disparos con armas de gran calibre contra una vivienda en Gerena
  8. De Zahara de los Atunes a Pino Montano: así operaba José Manuel, el administrador de fincas detenido en Sevilla por estafar a vecinos

No llames al 112 si ves humo en el Paseo Colón: Emergencias Sevilla alerta de un simulacro este viernes

Escuelas Católicas de Andalucía respalda al Colegio Nuestra Señora de Loreto, Irlandesas y su labor social

Escuelas Católicas de Andalucía respalda al Colegio Nuestra Señora de Loreto, Irlandesas y su labor social

Cinco motoristas muertos en 900 metros: el tramo más letal de la SE-30

Cinco motoristas muertos en 900 metros: el tramo más letal de la SE-30

Ni en Semana Santa ni por el Corpus: los 5 únicos días del año en los que se abre la puerta más famosa de la Catedral de Sevilla

Ni en Semana Santa ni por el Corpus: los 5 únicos días del año en los que se abre la puerta más famosa de la Catedral de Sevilla

El mercado de la vivienda rompe su techo en Sevilla: precios un 12% más caros y una media de 162.000 euros por hipoteca

El mercado de la vivienda rompe su techo en Sevilla: precios un 12% más caros y una media de 162.000 euros por hipoteca

Hoteles y apartamentos turísticos 'roban' espacio a las oficinas en Sevilla: pierden 95.000 metros cuadrados en 5 años

Hoteles y apartamentos turísticos 'roban' espacio a las oficinas en Sevilla: pierden 95.000 metros cuadrados en 5 años

El Aljarafe reivindica una línea 2 de metro con paradas en Camas, Espartinas o Sanlúcar: "Dará servicio a 400.000 habitantes"

El Aljarafe reivindica una línea 2 de metro con paradas en Camas, Espartinas o Sanlúcar: "Dará servicio a 400.000 habitantes"

Rancio nos revela el secreto mejor guardado de una calle muy conocida del centro de Sevilla

Rancio nos revela el secreto mejor guardado de una calle muy conocida del centro de Sevilla
Tracking Pixel Contents