Escuelas Católicas de Andalucía respalda al Colegio Nuestra Señora de Loreto, Irlandesas y su labor social

Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) manifesta su completo apoyo a la titularidad del Colegio Nuestra Señora de Loreto, Irlandesas, y reconocer y subrayar la gran labor social que desarrolla en el barrio desde su implantación en 1947.

ECA quiere defender el valor de un centro con identidad definida, abierto a su entorno y comprometido con la educación y con las personas. La organización hace extensivo este respaldo al equipo directivo, al claustro y a todo el personal del colegio, cuya profesionalidad y dedicación diaria sostienen un proyecto educativo con profundas raíces sociales.

A lo largo de casi ochenta años, el Colegio Nuestra Señora de Loreto – Irlandesas ha demostrado fidelidad a un proyecto educativo de calidad, cercano a las familias y comprometido con el barrio en el que está inserto. Su historia está unida a la historia de su entorno, creciendo con él y adaptándose a sus cambios sin renunciar a su identidad.

Sindicatos Independientes de Enseñanza apoyan al personal del colegio de Sandra Peña La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Sevilla (FSIE) ha mostrado este martes su apoyo al personal docente y no docente del centro educativo Irlandesas de Loreto en el que cursaba sus estudios Sandra Peña, la adolescente que se suicidó el pasado mes de octubre tras denunciar acoso escolar. En un comunicado, la FSIE ha destacado que el equipo docente y el resto del personal del centro "han desarrollado históricamente su labor con responsabilidad, dedicación y un profundo compromiso educativo y humano, valores que avalan años de servicio al alumnado y sus familias". FSIE Andalucía afirma que se ha pronunciado "ante la gravedad de las acusaciones vertidas a algunos de sus profesionales", de los que quiere defender "su buen hacer".

Proyecto educativo y barrio

A lo largo de casi ochenta años, el Colegio Nuestra Señora de Loreto, Irlandesas mantiene fidelidad a un modelo de calidad y su vínculo con San José Obrero forma parte de su identidad y explica su crecimiento junto al entorno.

Nacido en 1947 en la barriada de San José Obrero, en un contexto de especial dificultad social, el centro surgió de una clara vocación de servicio y acompañamiento a las familias. Esa dimensión social forma parte de su origen y sigue presente en su día a día.

Entre sus señas de identidad figuran la educación bilingüe y la enseñanza personalizada.