Emergencias
No llames al 112 si ves humo en el Paseo Colón: Emergencias Sevilla alerta de un simulacro este viernes
Con el simulacro del Ayuntamiento de Sevilla, se busca mejorar la respuesta de los servicios municipales ante situaciones de emergencia
El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que este viernes 20 de febrero se llevará a cabo un simulacro de actuación ante una situación de emergencia en el entorno del Paseo Colón, entre las 12:00 y las 13:00 horas.
Durante el desarrollo del ejercicio práctico, los ciudadanos podrán observar humo simulado y un movimiento inusual de vehículos de emergencias en la zona, dentro del operativo previsto para ensayar los protocolos de intervención.
Desde el Consistorio han pedido a la población que no se alarme ante estas imágenes y que siga en todo momento las indicaciones de los equipos desplegados, evitando acceder a las áreas de seguridad establecidas.
El simulacro forma parte de las acciones de preparación y coordinación de los servicios municipales para mejorar la respuesta ante posibles situaciones reales de emergencia.
