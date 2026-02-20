No llames al 112 si ves humo en el Paseo Colón: Emergencias Sevilla alerta de un simulacro este viernes

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que este viernes 20 de febrero se llevará a cabo un simulacro de actuación ante una situación de emergencia en el entorno del Paseo Colón, entre las 12:00 y las 13:00 horas.

Durante el desarrollo del ejercicio práctico, los ciudadanos podrán observar humo simulado y un movimiento inusual de vehículos de emergencias en la zona, dentro del operativo previsto para ensayar los protocolos de intervención.

Desde el Consistorio han pedido a la población que no se alarme ante estas imágenes y que siga en todo momento las indicaciones de los equipos desplegados, evitando acceder a las áreas de seguridad establecidas.

El simulacro forma parte de las acciones de preparación y coordinación de los servicios municipales para mejorar la respuesta ante posibles situaciones reales de emergencia.