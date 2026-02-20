Luz verde a la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto: irá por Alcosa, costará 300 millones y se publicará antes de verano

El Gobierno de España ya ha tomado una decisión para la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto: el trazado escogido pasará por Alcosa, donde tendrá una parada, supondrá una inversión estatal de casi 300 millones de euros, será subterráneo casi al completo y el objetivo es esté en exposición pública antes del verano. No obstante, aún no hay fecha ni para el inicio de las obras ni para su puesta en servicio.

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado el desbloqueo de este proyecto, que lleva décadas de retraso, en un desayuno de Europa Press en el que ha subrayado que el recorrido será de 4,7 kilómetros y que se acelerará al máximo: "El objetivo es que el estudio se pueda aprobar para someterse a exposición pública antes del verano".

Según los datos difundidos por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla con este trazado, el tiempo de viaje previsto entre Santa Justa y el aeropuerto será inferior a 13 minutos, frente a los 35 minutos de la línea de autobús y los aproximadamente 20 minutos del vehículo privado, según las condiciones del tráfico".

María Jesús Montero en los desayunos de Europa Press / Rocío Ruz / Europa Press

Una infraestructura necesaria

La conexión entre Sevilla y su aeropuerto, que recibe cada año a más de nueve millones de pasajeros, es una de las infraestructuras más demandadas en la ciudad. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se comprometió a tener el estudio realizado a principios de 2025. Se barajaron tres opciones hasta que finalmente, con más de un año de retraso, se ha acordado el trazado con parada en Alcosa, el que daría servicio a un mayor número de vecinos.

La alternativa elegida incluye una estación intermedia a construir en el Parque Alcosa-Sevilla Este para atender la demanda de estos barrios (más de 9.400 viajeros diarios). La siguiente parada sería la estación del Palacio de Congresos (Fibes). Y su desarrollo sería soterrado por el Bulevar del Arroyo de la Ranilla para girar a la izquierda, y cruzar el Parque del Tamarguillo y la A-4.

La alternativa 2 descartada, de más de 6 kilómetros y medio, discurría por el corredor previsto al norte de la Autovía A-4 para llegar finalmente a la futura estación del aeropuerto. Se trata de una línea nueva que iría en superficie y sin paradas intermedias. Por último, la 3, con un trazado más corto, de algo más de 4 kilómetros, constituiría un ramal directo Santa Justa-Aeropuerto sin ninguna estación intermedia, discurriendo en superficie al norte de la Autovía A-4 salvo en las intersecciones de los ramales, donde se soterraría entre pantallas.

Estas tres alternativas, con distintas variaciones, figuraron tanto en el estudio realizado por la Junta de Andalucía (que formalmente carecía de competencias para ello) como en el contratado por el Ministerio de Transportes que es el que ha finalizado ahora para que pueda haber un trazado en exposición pública antes del próximo verano.

Casi 20 años de retraso

Este proyecto acumula casi dos décadas de retraso. El PGOU de 2006 ya recogía la reserva de suelo para poder conectar la estación de Santa Justa y el Aeropuerto de Sevilla. Desde entonces, esta infraestructura es esencial para la ciudad, pero más si cabe cuando el aeródromo hispalense no deja de marcar récords de datos de tráfico. Una situación que indigna a patronal y a ciudadanía a partes iguales, ya que la infraestructura a construir tiene en torno a cinco kilómetros, dependiendo de la solución definitiva que se elija. Esta misma semana fue recogida entre las principales reivindicaciones de la Confederación de Empresarios de Sevilla.

"Es una decisión de enorme relevancia para la movilidad de Sevilla y que dará servicio a un aeropuerto que se encuentra entre los diez con más tráfico de la red de Aena. Esta medida se suma al esfuerzo inversor que el Gobierno viene realizando en la provincia", apuntó María Jesús Montero.

La vicepresidenta, que se encuentra ya en plena precampaña para las elecciones autonómicas, ha lanzado así un primer anuncio electoral para la provincia de Sevilla con el objetivo de desbloquear uno de los proyectos atascados en un momento de especial complejidad para las infraestructuras en la provincia, con el puente del Centenario bloqueado, la grave crisis ferroviaria que ha suspendido la alta velocidad durante un mes desde el accidente de Adamuz o los lentos ritmos de construcción de la SE-40.