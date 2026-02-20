El mercado de la vivienda rompe su techo en Sevilla: precios un 12% más caros y una media de 162.000 euros por hipoteca

Los datos de balance de las tasaciones en 2025 publicados por el Ministerio y de los créditos solicitados a las entidades bancarias del Instituto de Estadística coinciden en situar en un nivel récord las operaciones de compraventa en la provincia de Sevilla, y especialmente en la capital. El valor del metro cuadrado ha subido un 11, 8% y el préstamo medio solicitado a los bancos se ha situado en una cifra récord de 162.000 euros, muy por encima de la media autonómica.

El valor de tasación del metro cuadrado en Sevilla (que está por debajo del precio de mercado) se situó al cierre de 2025 en 1.780 euros el metro cuadrado en la provincia. Esto supone un crecimiento de un 11,8% respecto al pasado año y consolida a Sevilla en un tercer puesto por detrás de Málaga (2.897 euros el metro cuadrado) y Cádiz (1.893 euros el metro cuadrado).

La capital tira especialmente de este incremento. Así, el valor del metro cuadrado se sitúa en 2.540 euros lo que supone un crecimiento de un 14,5% respecto al mismo periodo del año anterior. En doce meses el metro cuadrado se ha encarecido en unos 300 euros hasta alcanzar su récord. Le sigue Mairena del Aljarafe con 1.829 euros el metro cuadrado y en un tercer puesto Dos Hermanas, que cuenta con el nuevo barrio de Entrenúcleos como una de las zonas con precios más elevados: ha aumentado un 11,9%. El cuarto puesto lo ocupa Camas, el municipio de más de 20.000 habitantes en el que más ha subido el precio durante el último año (el 17%).

Aumento de las hipotecas

Esta escalada de los precios no ha frenado las operaciones de compraventa como reflejan los datos de hipotecas suscritas publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística. En la provincia se rozaron las 30.000 hipotecas con un aumento en sólo doce meses de un 27%. Es la cifra más alta desde el año 2011.

El importe concedido por las entidades bancarias para las compraventas ha subido también en un nivel similar. El año 2025 se cerró con créditos por un importe de 4.779 millones de euros lo que supone en torno a un 40% más que el año anterior que finalizó con 3.317 millones de euros.

Estos dos indicadores permiten concluir que el importe medio de las hipotecas concedidas por los bancos en la provincia ha aumentado sensiblemente hasta rebasar los 162.000 euros por operación, un incremento del 13,5%.

Tendencia al alza a nivel autonómico y nacional

Según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Vivienda, las tasaciones fijan un precio medio por metro cuadrado de 1.855 euros en Andalucía (un importe que suele estar por debajo del valor real del mercado). En los últimos tres años el crecimiento medio de los precios de la vivienda se ha situado por encima de los 300 euros el metro cuadrado. Hace sólo tres años el valor medio estaba situado en 1.500 euros por metro cuadrado. Este nivel de crecimiento se sitúa en torno a la media nacional que se situó en un 13,1% de aumento al cierre del año.

En cuanto a las operaciones hipotecarias para la adquisición de viviendas se alcanzó un récord. En total, se formalizaron 98.052 créditos lo que supone un 19% más que el año anterior. Es la cifra más alta desde 2010. En todo el país, el número de hipotecas se disparó un 17,8% hasta alcanzar la mayor cifra en los últimos quince años.