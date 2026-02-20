Las obras en la Ronda de Capuchinos comienzan este sábado y se alargarán hasta el jueves en tres fases
El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de las afecciones al tráfico por estas obras de reasfaltado y las horas en la que habrá cortes
El Ayuntamiento de Sevilla llevará a cabo desde este sábado 21 de febrero trabajos de reasfaltado en la Ronda de Capuchinos, en el marco del Plan de Asfaltados en la capital. Las actuaciones se desarrollarán en varias fases y provocarán afecciones al tráfico, principalmente en sentido el Prado.
Fase 1: corte parcial este sábado
La primera intervención tendrá lugar el sábado 21 de febrero, de 9:00 a 22:00 horas. Durante esa franja se procederá al corte de un carril en sentido Prado, aunque se mantendrán al menos dos carriles en servicio para garantizar la circulación.
El contracarril continuará funcionando como uso exclusivo para Tussam, taxis y motos.
(Pulse en la imagen para ampliar)
Fases 2 y 3: trabajos nocturnos desde el lunes
Las siguientes fases se ejecutarán en horario nocturno, del lunes 23 al jueves 26 de febrero, entre las 22:00 y las 6:30 horas. En este caso, el tráfico en sentido Prado será desviado por el contracarril exclusivo.
Además, Tussam modificará el recorrido de las líneas afectadas, que circularán por la carretera de Carmona durante el desarrollo de las obras.
