Mapa Rancio
Rancio nos revela el secreto mejor guardado de una calle muy conocida del centro de Sevilla
Está en pleno casco histórico, es peatonal y muy transitada, pero esconde una característica que casi nadie conoce
Este viernes, José Muñoz Gijón ‘Rancio’arranca su turra con una de esas historias que parecen inventadas, pero no lo son. Habla de una calle del centro de Sevilla por la que cualquiera ha pasado mil veces sin reparar en un detalle que lo cambia todo. Está ahí con bares y tiendas, conectando vías peatonales muy conocidas… y, sin embargo, guarda un secreto que sorprende incluso a los más conocedores del casco histórico de la capital.
Rancio tira del hilo para explicar el origen singular de ese rincón, vinculado a una decisión tomada en los años 70 y a un nombre propio muy querido en la ciudad. Más allá de la anécdota, deja una reflexión final sobre la generosidad y el uso compartido de los espacios que creemos de todos. Pero para entender bien la historia hay que ver y disfrutar del vídeo completo.
- Cómo afectará la borrasca Pedro a Sevilla: esta es la previsión de lluvias el día que entrará el frente
- Un juzgado de Sevilla cita a declarar por un delito de estafa al administrador que engañó a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea
- Entra en vigor en febrero la nueva norma que limita los patinetes en Sevilla: casco, velocidad máxima, chaleco reflectante y multas de 500 euros
- La ciudad andaluza que ha conquistado a 'The New York Times': 'Pocas ciudades combinan historia, belleza y transitabilidad de forma tan seductora
- La UCO detiene a Rafael Pineda y a su mujer, Olga Pérez, por la compraventa de la parcela del Higuerón a Emvisesa
- La Media Maratón de Sevilla se traslada a noviembre para alejarse de la Zurich Maratón
- Más de 40 disparos con armas de gran calibre contra una vivienda en Gerena
- De Zahara de los Atunes a Pino Montano: así operaba José Manuel, el administrador de fincas detenido en Sevilla por estafar a vecinos