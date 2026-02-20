Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rancio nos revela el secreto mejor guardado de una calle muy conocida del centro de Sevilla

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Sevilla

Este viernes, José Muñoz Gijón ‘Rancio’arranca su turra con una de esas historias que parecen inventadas, pero no lo son. Habla de una calle del centro de Sevilla por la que cualquiera ha pasado mil veces sin reparar en un detalle que lo cambia todo. Está ahí con bares y tiendas, conectando vías peatonales muy conocidas… y, sin embargo, guarda un secreto que sorprende incluso a los más conocedores del casco histórico de la capital.

Rancio tira del hilo para explicar el origen singular de ese rincón, vinculado a una decisión tomada en los años 70 y a un nombre propio muy querido en la ciudad. Más allá de la anécdota, deja una reflexión final sobre la generosidad y el uso compartido de los espacios que creemos de todos. Pero para entender bien la historia hay que ver y disfrutar del vídeo completo.

