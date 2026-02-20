Hoteles y apartamentos turísticos 'roban' espacio a las oficinas en Sevilla: pierden 95.000 metros cuadrados en 5 años

La situación del mercado de oficinas en Sevilla vivió en 2025 "un buen año". De hecho, la ocupación se situaba en el 83,8%, superando el millón de metros cuadrados ocupados, lo que supone el mejor dato de ocupación de los últimos 15 años.

Así lo ha destacado este jueves Íñigo Galán, CEO de Inerzia, una empresa sevillana especializada en asesoramiento, gestión y consultoría inmobiliaria que ha presentado este jueves sus informes sobre el sector inmobiliario terciario en la capital y la provincia en el Club Cámara Antares.

En cualquier caso, ha apuntado, el stock de oficinas sigue cayendo, aunque el pasado ejercicio esta disminución fue más suave que la de años anteriores - en 3.500 m2-. "Conviene recordar que en los últimos cinco años ha disminuido en 95.000 metros cuadrados, fruto de la reconversión de edificios en hoteles o apartamentos turísticos principalmente", ha destacado

Además, ha recordado que en los últimos tres años no se ha construido ni un sólo edificio de oficinas -los de Vera Sevilla se pondrán en carga este año- y eso, unido a la disminución del stock, "hace que haya muchos problemas para satisfacer la demanda en las zonas más deseadas". En el otro lado de la balanza, ha apuntado que, dentro de las opciones disponibles, se encuentran diez edificios de oficinas vacíos, que suman casi 40.000 m² y que están en zonas variadas: desde Cartuja, al centro, al Aljarafe, o el sur o norte de la ciudad.

Baja disponibilidad en zonas prime

Por otro lado, Galán ha destacado que cada vez es más complicado encontrar oficinas de tamaño medio o grande en zonas prime. "Como consecuencia de esto, las rentas medias siguen aumentando y se sitúan en 8,8 euros/ m2/mes a finales de 2025, si bien en la zona prime las rentas medias están por encima de 11 euros /m2/mes", ha explicado.

El informe destaca que la superficie del parque de oficinas en Sevilla se sitúa en 1.210.906 m2, la más baja desde 2008. "En los 10 últimos años el stock ha disminuido en casi 145.000 m2, aunque este 2026 van a entrar en el mercado tres nuevos edificios de oficinas en el complejo Vera Sevilla que representan una superficie de 9.000 m2", ha recordado.

En lo que se refiere a la situación por zonas, la ocupación media en las zonas prime se sitúa por encima del 91%, mientras que Nervión, Centro, La Cartuja y Los Remedios son las zonas con mayor demanda, ocupación y rentas. En la actualidad, la superficie de oficinas disponibles en Sevilla es de 196.731 m2 y, de ella, solo el 24% se encuentra en las zonas prime.

Los edificios de oficinas, más costosos que los de viviendas

Durante su intervención en la presentación del informe, el CEO de Inerzia ha destacado que el precio medio de alquiler por metro cuadrado de la vivienda supera en entre tres y cuatro euros al de oficinas. "Sin embargo, el coste de construcción de un edificio de oficinas es superior al de viviendas y eso se explica el comportamiento del mercado", ha abundado.

La mayoría de las operaciones, por no decir todas, en lo que se refiere al mercado de oficinas en Sevilla, son de alquiler, ya que el mercado de venta "prácticamente no existe". La ocupación, de cualquier modo, se apuntó en 2025 el segundo mejor dato desde 2010, rozando el 84% de ocupación media.