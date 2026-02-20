Ni en Semana Santa ni por el Corpus: los 5 únicos días del año en los que se abre la puerta más famosa de la Catedral de Sevilla

Una de las caras más visibles y fotografiadas de la Catedral de Sevilla es su imponente Puerta de la Asunción que, pese a su belleza y céntrica localización, solo se utiliza como método de entada al templo en cinco ocasiones, manteniéndose el resto del año cerrada a cal y canto, y escondida en el interior por un enorme tapiz.

Así lo ha explicado la propia institución de la Catedral de Sevilla, que ha afirmado que la puerta principal de la Catedral "solo se abre en ocasiones muy especiales".

La construcción de esta puerta de la Catedral, en el siglo XIX

La creación de esta portada principal, localizada en el centro de la fachada de poniente, la que da a la avenida de la Constitución, finalizó su construcción en el siglo XIX, mucho después que sus dos puertas vecinas, las de San Miguel y del Bautismo, fechadas en el siglo XV.

Así, no fue hasta el 1827 cuando se decidió rematar las obras de esta puerta, impulsadas por el cardenal Francisco Javier Cienfuegos y Jovellanos, que llevó a colocar el relieve del tímpano, realizado en piedra de Monóvar.

En esta creación, se puede distinguir en el centro a la Virgen saliendo del sepulcro, con los brazos abiertos, enmarcada por una mandorla y rodeada de ángeles.

Así es la Puerta de la Asunción, que casi siempre permanece cerrada

Uno de estos ángeles sujeta la losa del sepulcro, mientras que otro echa flores en su interior y los demás suben a la Virgen al cielo. "El conjunto queda rematado por la figura de Dios Padre, que con su mano derecha bendice la escena, sujetando con su izquierda el cetro, símbolo de su omnipotencia", señalan desde la Archidiócesis de Sevilla.

El conjunto se completa con una corona sostenida por dos ángeles que proceden a nombrar a María como Reina del Cielo, donde también se puede leer 'Ave Regina caelorum'.

Los motivos por los que la puerta de la Catedral de Sevilla está clausurada

Una puerta que atrae todas las miradas de quienes acuden al lugar, pero que también despierta las dudas sobre los motivos por los que permanece cerrada.

Una situación que ha despejado la Catedral de Sevilla, que ha asegurado que no está siempre clausurada, pero sí que solo se abre en ocasiones "muy especiales".

"Pese a lo que suele ser habitual en otros templos, esta puerta prácticamente siempre está cerrada. Incluso, desde el interior, tampoco puede verse porque está tapada temporalmente por un impresionante tapiz", han destacado desde la institución.

Los cinco momentos en los que sí se puede abrir esta puerta

Los motivos que llevan a esta decisión son la "tradición y el protocolo", que establece que esta puerta solo se puede abrir en cinco momentos clave: "Cuando se recibe la visita del Papa, en el inicio de un Año Santo Jubilar, en la toma de posesión de un nuevo arzobispo, en otro momento que él determine o, incluso, en su funeral".

"Ni siquiera, en Semana Santa se abre", han destacado desde el templo, que ha afirmado que, durante las fiestas de pasión, los pasos deben acceder a la Catedral por la Puerta de San Miguel, situada en uno de los laterales, mientras que la salida al exterior se hace por la Puerta de Palos. Una decisión que busca mantener la solemnidad de esta puerta y que solo se abra en esos momentos únicos que así lo requieran.