Espectacular simulacro de incendio en el centro de Sevilla: denso humo en un hotel, alarmas y evacuación de turistas en el Paseo Colón

El Hotel Kivir situado a orillas del Guadalquivir en el Paseo de Cristóbal Colón, ha sido este viernes el escenario de un completo simulacro de incendio coordinado por las fuerzas y cuerpos de seguridad de Sevilla. El ejercicio planificado con antelación ha puesto a prueba los protocolos de actuación conjunta entre bomberos, Policía Local y servicios sanitarios ante una emergencia de este tipo en un establecimiento hotelero de gran afluencia.

El simulacro se ha iniciado cuando un denso humo ha comenzado a invadir las instalaciones interiores del hotel, reduciendo la visibilidad en pasillos y zonas comunes, mientras la alarma contra incendios del edificio se disparaba con fuerza, alertando a todos los ocupantes del establecimiento. El estruendo de la señal acústica y la presencia del humo en el interior han recreado con total realismo las condiciones de una emergencia real, generando la respuesta inmediata tanto del personal del hotel como de los servicios de emergencia.

Simulacro de incedios en Paseo Colón / Felipe Marín Alonso

De inmediato, los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Sevilla acudieron al lugar con varios vehículos y efectivos, desplegándose en el exterior del hotel con total rapidez. Tras su llegada, el personal del establecimiento procedió a la evacuación ordenada de todas las personas que se encontraban en el interior, tanto huéspedes como trabajador. Los evacuados fueron dirigidos hacia un punto de concentración habilitado en las inmediaciones del edificio, donde se instaló un campamento de emergencia de manera inmediata.

En dicho espacio, los participantes en el simulacro permanecieron bajo la supervisión de los efectivos desplegados, reproduciéndose con fidelidad las condiciones reales de una evacuación de emergencia. La Policía Local, por su parte, gestionó el control del tráfico y el perímetro de seguridad en el Paseo de Cristóbal Colón durante el desarrollo del simulacro, garantizando que el operativo se desarrollara con seguridad y sin interferencias con la circulación habitual de la zona.

El ejercicio concluyó satisfactoriamente, con una valoración positiva por parte de todos los cuerpos intervinientes. Este tipo de simulacros resultan fundamentales para verificar la coordinación entre los distintos servicios de emergencia, detectar posibles fallos en los protocolos de actuación y garantizar que, ante una situación real, la respuesta sea lo más rápida y eficaz posible para proteger la vida de las personas.