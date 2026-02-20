Sevilla aspira a que la Plaza de España, Parque María Luisa y los pabellones del 29 sean declarados Patrimonio Mundial

Sevilla sólo tiene una zona reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco. Se trata del eje conformado por el Alcázar, la Catedral y el Archivo de Indias. Durante los últimos años se han sucedido los intentos para ampliar este reconocimiento, que en la práctica supone el nivel máximo de protección, e incorporar espacios como la Torre del Oro, la Plaza de España, o el Puerto de Indias. Sin embargo, ninguno de estos procedimientos ha prosperado, en buena medida por la compleja tramitación que suponen desde que se acordara limitar las nuevas incorporaciones de bienes patrimoniales. En el caso de la provincia, sólo Itálica ha conseguido avanzar y aun así lleva años a la espera de obtener resultados.

En este contexto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que iniciará un nuevo expediente centrado en los edificios y espacios más emblemáticos de la Exposición Iberoamericana del 29 con motivo de la conmemoración del centenario. Es decir, el Parque de María Luisa, la Plaza de España y todos los pabellones que quedan aún en pie construidos en torno a la Avenida de La Palmera. "Sevilla aspira a que el legado del 29 obtenga el reconocimiento internacional que merece”, ha afirmado José Luis Sanz durante la celebración del Consejo Sevilla 2029.

“No es solo una oportunidad para Sevilla. Es una oportunidad para España. Reconocer la Exposición de 1929 como Patrimonio Mundial es reconocer una parte esencial de nuestra historia común con Iberoamérica”, añadió el alcalde.

Nuevo cartel, banda sonora y mascota

El Ayuntamiento de Sevilla, además, ha acordado convocar un concurso público para elegir el cartel oficial, la mascota y la composición musical de la conmemoración. “Queremos que Sevilla 2029 no sea solo una conmemoración institucional, sino un proyecto compartido. Que artistas, diseñadores y creadores formen parte activa de esta celebración. Que la imagen, el símbolo y la música del Centenario nazcan del talento creativo de nuestra sociedad”, ha destacado Sanz, quien ha estado acompañado del comisario de la conmemoración Julio Cuesta.

José Luis Sanz ha señalado que el programa conmemorativo se desarrollará entre el 9 de mayo de 2029 y el 21 de junio de 2030, con la ambición de consolidar a Sevilla como capital iberoamericana y gran capital cultural europea, reforzando su papel como puente entre Europa e Iberoamérica.

“Sevilla 2029 no puede ser un ejercicio de nostalgia. Debe ser una palanca de futuro. Una oportunidad para generar inversión, empleo, proyección internacional y cohesión social”, ha concluido José Luis Sanz. “Si trabajamos juntos —instituciones, tejido empresarial y sociedad civil— estoy convencido de que volveremos a estar a la altura de los grandes momentos de nuestra historia”.