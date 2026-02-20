Vandalizan la sede de la agrupación del PSOE del distrito Sur de Sevilla con pintadas franquistas
Los socialistas denuncian una campaña de "hostigamiento y señalamiento" de la agrupación que abarca barrios como el Polígono Sur, Bami o La Oliva
La sede de la Agrupación Local Sur del PSOE de Sevilla, que abarca barrios como el Polígono Sur, Bami o La Oliva, ha amanecido vandalizada con pintadas a favor de extrema derecha y un 'Viva Franco'. Se trata de la tercera vez en cinco meses que se producen incidentes de estas características por lo que desde la agrupación denuncian una "campaña de hostigamiento y señalamiento" que arrancó el pasado mes de octubre.
La agrupación Rosa Luxemburgo ha presentado denuncias ante la Policía Nacional para denunciar los incidentes aportando "pruebas gráficas de la simbología fascista empleada". Los socialistas advierten así de que se están registrando delitos de odio y contra la libertad de una organización política.
"Quienes utilizan la oscuridad de la noche y el spray para reivindicar etapas oscuras de nuestras historias demuestran cobardía y nulo respeto por los valores democráticos que compartimos la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas del distrito Sur", denuncian desde la agrupación.
La dirección de la agrupación ha procedido a limpiar la fachada y a retomar la actividad en el barrio.
Vandalizan otras sedes
Durante los últimos meses se han producido incidentes similares en otras sedes del PSOE de Sevilla, como ocurrió el pasado verano en la agrupación de Triana que amaneció con la fachada vandalizada y llena de pintadas con simbología de extrema derecha.
