Vuelven las Endesa Music Sessions de Icónica Santalucía Sevilla Fest

Icónica Santalucía Sevilla Fest convertirá de nuevo a la Plaza de España en un gran festival este verano. Y lo hará también más allá de los conciertos gracias a las Endesa Music Sessions, las sesiones de DJ que prolongan la experiencia del público tras algunas de las grandes noches del cartel.

Estas sesiones invitan a seguir bailando en uno de los escenarios más singulares del país, manteniendo vivo un formato pensado para que la música no se detenga y la Plaza se llene de vida.

Una colaboración consolidada con Endesa

Las Endesa Music Sessions se celebran en virtud del acuerdo que el festival mantiene con Endesa desde 2024, una colaboración ya consolidada que refuerza el compromiso de la compañía con los festivales de música, a través del impulso a la sostenibilidad, el talento nacional y el foco en la experiencia del público como señas de identidad.

Para esta edición, el festival anuncia los primeros siete nombres que se encargarán de poner ritmo a las noches de Icónica tras algunos de los conciertos más esperados del verano.

BARCE actuará los días 4 y 5 de junio, tras los conciertos de Aitana . DJ profesional con una sólida trayectoria, destaca por su gran dominio técnico y una selección orientada a la pista. Sus sesiones se caracterizan por mezclas rápidas, originales y dinámicas, con un set enérgico que conecta con el público desde el primer momento.

actuará los días 4 y 5 de junio, tras los conciertos de . DJ profesional con una sólida trayectoria, destaca por su gran dominio técnico y una selección orientada a la pista. Sus sesiones se caracterizan por mezclas rápidas, originales y dinámicas, con un set enérgico que conecta con el público desde el primer momento. JUANCA SUPERSUB estará el 7 y el 28 de junio, tras los conciertos de Viva Suecia y Dani Fernández . Batería de Supersubmarina y productor en Haleluya Music Studios, presenta un DJ set ecléctico donde conviven indie, electrónica y clásicos alternativos. Sus sesiones, cargadas de energía, combinan grandes himnos con hits recientes en clave electrónica, manteniendo siempre el espíritu festivalero.

estará el 7 y el 28 de junio, tras los conciertos de y . Batería de Supersubmarina y productor en Haleluya Music Studios, presenta un DJ set ecléctico donde conviven indie, electrónica y clásicos alternativos. Sus sesiones, cargadas de energía, combinan grandes himnos con hits recientes en clave electrónica, manteniendo siempre el espíritu festivalero. El 11 de junio, tras el concierto de Lola Índigo , será el turno de LUC LOREN , habitual de la escena club nacional. Su propuesta mezcla electrónica y house con guiños a hits reconocibles, construyendo sesiones dinámicas pensadas para mantener la conexión con el público durante toda la noche.

, será el turno de , habitual de la escena club nacional. Su propuesta mezcla electrónica y house con guiños a hits reconocibles, construyendo sesiones dinámicas pensadas para mantener la conexión con el público durante toda la noche. El 25 de junio, tras los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce , actuará VILU GONTERO , DJ y productora argentina representante de la nueva generación internacional de cabina. Su propuesta open format mezcla estilos sin etiquetas, adaptándose al público y al momento para mantener la pista en movimiento.

y , actuará , DJ y productora argentina representante de la nueva generación internacional de cabina. Su propuesta open format mezcla estilos sin etiquetas, adaptándose al público y al momento para mantener la pista en movimiento. El 27 de junio, después del concierto de Isabel Pantoja & Il Divo , llegará MARSAL VENTURA , DJ y productor español que ha desarrollado su propio concepto sonoro, el “Techno Flamenco” , fusionando elementos del flamenco con la electrónica techno. Su set destaca por su carácter dinámico y contundente, enfocado a la pista.

, llegará , DJ y productor español que ha desarrollado su propio concepto sonoro, el , fusionando elementos del flamenco con la electrónica techno. Su set destaca por su carácter dinámico y contundente, enfocado a la pista. El 4 de julio, tras el concierto de Antonio Orozco , será el turno de AARON SEVILLA , DJ y productor mexicano consolidado en la escena electrónica internacional. Sus sesiones, de sonido orgánico y elegante, combinan groove, energía y progresión constante para crear un viaje musical pensado para el directo.

, será el turno de , DJ y productor mexicano consolidado en la escena electrónica internacional. Sus sesiones, de sonido orgánico y elegante, combinan groove, energía y progresión constante para crear un viaje musical pensado para el directo. También se suma la propuesta de BEA MIAU, el 6 de julio tras el concierto de Marilyn Manson. Su estilo personal combina indie, pop, rock y electrónica con un carácter oscuro y distintivo, dando forma a sesiones dinámicas y bailables de principio a fin.

Con estas sesiones, Icónica Santalucía Sevilla Fest refuerza su apuesta por una experiencia completa, en la que el público no solo asiste a conciertos, sino que comparte la música y el espacio hasta bien entrada la noche, convirtiendo la Plaza de España en un auténtico epicentro de celebración musical.

Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026: un cartel de primer nivel

Con las confirmaciones de Aitana (4 y 5 de junio YA SOLD OUT), Marco Carola (6 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), Charlotte de Witte (20 de junio), La Plazuela y Califato ¾ (21 de junio), Romeo Santos y Prince Royce (25 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Jamiroquai (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting (18 de julio); Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue sumando nombres para su sexta edición, que volverá a reunir en la Plaza de España a algunas de las voces más influyentes de la música internacional, ofreciendo experiencias únicas en un entorno excepcional.

En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel.

Un festival con cifras récord en Europa

Con cifras récord conseguidas en solamente cinco ediciones, Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 cerraba sus puertas el pasado mes de julio con una V edición repleta de nombres icónicos como Justin Timberlake, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean-Michel Jarre o Kylie Minogue, entre muchos otros.

El festival ha logrado posicionarse como una de las principales citas experienciales y musicales de Europa, reuniendo en 2025 a 277.000 asistentes en la Plaza de España de Sevilla y generando un impacto económico de 230 millones de euros (155 millones de impacto directo sobre la ciudad y 75 millones de impacto mediático). Estos datos lo sitúan como el evento privado de mayor impacto en Sevilla, solo por detrás de la Feria de Abril y la Semana Santa.

Noticias relacionadas

Icónica Santalucía Sevilla Fest, el festival experiencial de la Plaza de España de Sevilla, de quien Santalucía es partner oficial, está organizado por Green Cow Music con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Sevilla. Las entradas para sus conciertos están a la venta en www.iconicafest.com.