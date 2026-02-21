"Me ahogo": rescatan a una mujer mayor atrapada en el incendio de su casa en Valencina

La rápida intervención de la Guardia Civil ha evitado una tragedia en Valencina de la Concepción, donde una mujer de avanzada edad y con movilidad reducida fue rescatada del interior de su vivienda tras declararse un incendio, según ha informado el instituto armado.

Los hechos se produjeron después de que la Central Operativa de Servicio (COS) recibiera el aviso por la activación de la alarma de fuego en el domicilio. Una patrulla del Puesto Principal de Gines, que se encontraba cerca de la zona, acudió de inmediato al lugar.

Al llegar, los agentes comprobaron que la vivienda estaba completamente cerrada y percibieron un intenso olor a quemado. En medio del humo, escucharon una voz débil procedente del interior. Tras forzar la persiana de una ventana, lograron ver a una mujer tendida en el suelo del salón, repitiendo con dificultad: "Me ahogo".

Ante el riesgo inminente para la vida de la mujer, los agentes rompieron la puerta principal para acceder al interior. Con escasa visibilidad y en un ambiente cargado de humo tóxico, lograron llegar hasta el salón y evacuar a la víctima al exterior. Según la Guardia Civil, junto a la víctima ardían los textiles de una mesa camilla y otros enseres, con el fuego en fase de propagación y una elevada concentración de humo que dificultaba tanto la visibilidad como la respiración.

Mientras uno de los guardias civiles asistía a la mujer, su compañero consiguió sofocar el foco activo del incendio, evitando que las llamas se extendieran al resto de la vivienda. Posteriormente, otras patrullas, junto a Servicios Sanitarios y dos dotaciones de Bomberos, se desplazaron al domicilio y confirmaron la completa extinción del fuego.

Los servicios médicos atendieron tanto a la mujer como a los agentes por inhalación de humo. La víctima fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Bormujos para su estabilización y evaluación, dadas su edad, patologías previas y la cantidad de humo inhalado. Tanto ella como los guardias civiles se encuentran fuera de peligro, según la Guardia Civil. La actuación, reitera el instituto armado, resultó determinante para evitar consecuencias más graves, tanto personales como materiales.