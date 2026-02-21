Amenazas, multas, precintos y el "asedio" de la Guardia Civil: así viven los vecinos de las construcciones ilegales de Dos Hermanas

El enfado de Ana López y María Jesús Ramírez es palpable. "Nos catalogan como delincuentes", dice Ramírez, representante de la urbanización Lissen V de Dos Hermanas. "Delincuentes no somos. Se pasean los narcotraficantes por el Guadalquivir y no pasa nada; y nosotros aquí estamos...", se resigna. López, portavoz de la fase IV, es tajante: "Hemos estado asediados; hemos tenido una patrulla de la Guardia Civil en la puerta mañana, tarde y noche". Ramírez insiste: "Nosotros lo que buscamos es vivir dignamente y legalizar nuestra situación, a ver si nos dejan".

Hace poco más de una semana, agentes del Seprona accedieron a las urbanizaciones Lissen IV y Lissen V, situadas en terreno rústico nazareno, en la denominada Operación Nessil. El Instituto Armado detectó 120 construcciones ilegales en un "asentamiento urbanístico de 120.000 metros cuadrados", que se subdivide en 236 parcelas. Un total de 115 propietarios de estas dos urbanizaciones se enfrentan a penas de cárcel por las obras ilegales realizadas.

GUARDIA CIVIL

Lissen IV y V es el nombre que reciben estas parcelas construidas sobre un suelo que, según el PGOU de Dos Hermanas, es terreno rústico de huertas familiares. No es una situación singular en la geografía española o andaluza. Sin ir más lejos, a pocos metros de aquí existen Lissen I y II pero solo la III, la IV y la V están teniendo problemas con la justicia. Los vecinos llevan aquí desde hace unos cinco años y no entienden por qué les pasa esto a ellos.

Para llegar a estas parcelas hay que acceder por un camino asfaltado que comienza detrás del apeadero del tren de Gallocanta en Dos Hermanas. A izquierda y derecha de este carril hay construcciones con diversa antigüedad. Este miércoles, las bifurcaciones también muestran distintas obras, como el asfaltado de una calle. "Eso a nosotros no nos dejan hacerlo", se queja Ramírez.

La apertura de la puerta acceso a Lissen IV y V deja a la vista un carril de tierra azotado por las últimas lluvias. Los socavones son piscinas prácticamente. "Intentamos asfaltarlo, pero amedrentaron a la persona que nos lo iba a hacer", afirma Ramírez. Al final de este camino, una nueva puerta se abre y permite, ahora sí, el acceso a las parcelas. Ana López denuncia que ocurrió lo mismo con la empresa que les iba a poner el motor de la puerta. "Tuvimos que ir a Sevilla a buscar a alguien, porque le dijeron al trabajador que le iban a meter un puro. Se corrió la voz, como con todo, y nadie quiere venir aquí".

La distribución de este lugar es dispar. Vallas metálicas separan las parcelas. Algunas casas tienen construcciones prefabricadas y se abastecen de placas solares. Otras, simplemente, están vacías y llenas de hierbajos.

Los vecinos intentan legalizar su situación

Los vecinos son conocedores de que su situación es ilegal. Sin embargo, llevan tiempo peleando para poder legalizar su situación a través del abogado José Antonio Cumplido. Esa es su única intención: poder vivir tranquilos en las parcelas que compraron por no poder acceder a una vivienda.

María Jesús Ramírez explica que tienen presentado un plan parcial ante el Ayuntamiento de Dos Hermanas con la intención de que se les legalice. Sin embargo, asegura que el Ayuntamiento de Dos Hermanas nunca les ha contestado, a pesar de que hace más de seis meses que registraron la propuesta. Contactados por este periódico, desde el consistorio nazareno prefieren no pronunciarse sobre un tema judicializado.

Los vecinos se acogen al artículo 96.3 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista): "La falta de notificación de la resolución dentro del plazo indicado tendrá efecto estimatorio, salvo que se haya emitido algún informe vinculante en sentido desfavorable". Ramírez apunta: "Nosotros estamos intentando hacerlo todo legalmente y no nos dejan".

María Jesús Ramírez, a la izquierda, y Ana López, a la derecha, son las representantes de los vecinos de Lissen IV y Lissen V. / Domingo Díaz

López explica que quienes viven aquí son familias en situación de vulnerabilidad. "Familias trabajadoras. Lo que tenemos aquí es un cachito de tierra donde poder vivir porque las hipotecas, tal y como están en este momento, son imposibles", destaca López. Aquí hay "gente que no ha podido meterse en una hipoteca o que no se las da el banco", insiste. "Estamos intentando legalizar todo esto y que nos den una respuesta por parte del ayuntamiento".

Después de las actuaciones de la Guardia Civil, hay vecinos que "tienen miedo de venir a su propia casa". "Dicen que estamos poniendo oposición a que nos identifiquen y no es eso: es que no quieren venir, les da miedo por la manera que tiene el Seprona de entrar aquí", apunta Ana López. Las representantes vecinales se quejan de que nunca se les ha dado una orden de registro de sus viviendas. Fuentes de la Benemérita han asegurado a este periódico que actúan bajo requerimiento judicial.

"Precintaron una casa con el vecino dentro"

"Nosotros lo que buscamos es simplemente vivir dignamente y legalizar la situación. A ver si nos dejan, que nos está costando también nuestro sacrificio hacer las cosas aquí", dice Ramírez. López le recoge el testigo: "Nosotros no nos oponemos a que podamos pedir una licencia de obra, a que podamos pagar un IBI, a cumplir con la ley. Nosotros es lo que queremos, pero si no nos dan contestación y nos dejan de la mano de Dios, entonces no podemos hacer nada más. Ni empadronarnos, ni nada de nada".

Los problemas no son solo achacables al Ayuntamiento de Dos Hermanas. "La Dirección General de Ordenación del Territorio -dependiente de la Junta de Andalucía- también tiene abierto otro expediente y están poniéndole multas a las personas que viven aquí de 7.000, 8.000 o 9.000 euros", explica María Jesús Ramírez. "Están multando a estas personas y quitándoles lo poco que tienen. Hay casos de gente que están en paro, que lo que tenían era 900 euros, y le han embargado la cuenta por completo y se la han dejado a cero", denuncia.

Diligencia de prencinto. / D. D.

Fuentes de la Junta de Andalucía han confirmado a este periódico que se han llevado a cabo inspecciones en este lugar y se han abierto esos procedimientos administrativos. En las puertas de estas parcelas aún queda la prueba de ello, fechada el 16 de octubre de 2025: "Diligencia de precinto". En ella se avisa la rotura y el incumplimiento de las medidas acordadas conllevarán una multa y podría dar lugar a un delito de desobediencia.

Ana López cuenta que durante las actuaciones realizadas por la Guardia Civil se dio un caso curioso. "Precintaron una casa con el vecino dentro", asegura. Obviamente, "tuvo que romper el precinto para salir".

Los vecinos se muestran hastiados de la situación. Piden que el Ayuntamiento de Dos Hermanas les haga caso. No entienden cuál es la diferencia entre Lissen I y II y el resto. No logran dar una explicación a por qué no se paró la parcelación de estos terrenos durante el periodo inicial, antes de que les fueran vendidos.

No se explican por qué les catalogan de "delincuentes". No entienden la forma de actuar de la Guardia Civil y lo han denunciado: "Tenemos 61 vídeos de las cosas que [el Seprona] ha hecho aquí: de cómo han saltado las vallas, cómo han roto los candados, cómo han sacado la puerta del carril para poder abrirla, llevándose las cámaras con pasamontañas".

La Guardia Civil informó de que esta actuación era la primera de este estilo en España. López y Ramírez no encuentran una explicación a por qué ellos: "Algo tiene que haber, pero el motivo no lo sabemos".