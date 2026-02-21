¿Fin del anticiclón? Esta es la previsión de lluvia para Sevilla según la Aemet

Andalucía sigue bajo un episodio anticiclónico después de las últimas borrascas que tanta agua han descargado en nuestra comunidad. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha confirmado que un frente atlántico entrará esta semana en la península, afectando a gran parte del territorio nacional, incluida Andalucía.

Este frente, han detallado desde la Aemet, romperá con el anticiclón que ha reinado en la última semana y vendrá acompañado de lluvias y tormentas que afectarán a varias provincias andaluzas. Se espera que ese cambio del tiempo se haga patente a partir del miércoles, 25 de febrero. Pero esta situación, ¿cómo afectará a Sevilla? Vamos a detalle con la previsión del tiempo emitida por la Aemet para los próximos días.

Domingo 22 de febrero: estabilidad total y cielos despejados

La jornada se presenta sin cambios en comparación al sábado y con una probabilidad nula de precipitaciones durante todo el día. El cielo estará despejado en todas las franjas horarias. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 23 de máxima, con valores en torno a los 20 grados al mediodía. El viento soplará flojo de componente noreste, alrededor de 10 km/h, amainando ligeramente al final del día.

Lunes 23 de febrero: sin lluvias y algunas nubes altas

El lunes continuará la estabilidad, con riesgo de lluvia del 0% tanto por la mañana como por la tarde. El cielo estará poco nuboso en la primera mitad del día, con presencia de nubes altas a partir del mediodía. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, entre 8 y 23 grados, y el viento será muy flojo o en calma en varios momentos de la jornada.

Martes 24 de febrero: tiempo seco y ambiente suave

La Aemet mantiene para este día, también, una probabilidad de precipitaciones del 0%. Predominarán los cielos poco nubosos durante toda la jornada. Las temperaturas repetirán valores, con mínima de 8 grados y máxima de 23, y viento flojo, variable por la mañana y de componente suroeste por la tarde.

Miércoles 25 de febrero: aumenta el riesgo de lluvias en Sevilla

La previsión del miércoles cambia de forma significativa. La probabilidad de precipitaciones asciende al 45%, el porcentaje más elevado de la semana. Se espera un día nuboso, con temperaturas ligeramente más bajas: 10 grados de mínima y 21 de máxima. El viento soplará del sur a unos 15 km/h y la humedad relativa alcanzará valores muy altos, de hasta el 100%, lo que reforzará la sensación de ambiente húmedo.

Tiempo en Andalucía para este miércoles / Aemet

Será la parte más occidental de Andalucía la que viva una jornada más lluviosa y la presencia más notable desde frente atlántico que dejará lluvias en la comunidad.

Jueves 26 de febrero: las lluvias casi desaparecen

Esa posibilidad de lluvias va a desaparecer pronto, ya que tras el repunte del miércoles, la probabilidad de precipitaciones baja de nuevo hasta el 5%, por lo que la lluvia será poco probable. El cielo volverá a estar poco nuboso y las temperaturas se situarán entre 9 y 23 grados, con viento flojo de noreste.

Viernes 27 de febrero: estabilidad y ligero ascenso térmico

La semana cerrará como empezó: con probabilidad de precipitaciones del 0%. El cielo estará poco nuboso y las temperaturas subirán ligeramente hasta alcanzar los 24 grados de máxima, con mínima de 10. Un atisbo de lo que puede ser la próxima primavera.

Por lo tanto, la Aemet prevé para Sevilla una semana marcada, en líneas generales, por la estabilidad atmosférica, aunque con un repunte claro en la posibilidad de lluvias el miércoles 25 de febrero. En conjunto, apunta a ser una semana mayoritariamente estable, con un único día -el miércoles 25- con riesgo moderado de lluvias y un descenso puntual de las temperaturas.