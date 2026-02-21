Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ópera

Casting de voces en Sevilla: la ROSS busca formar un coro amateur para subirse al Maestranza en julio

Los seleccionados cantarán fragmentos de 'Carmen', 'Aida', 'Nabucco' o 'Turandot' en tres conciertos de verano

Casting de la ROSS para su coro amateur

Casting de la ROSS para su coro amateur / Marina Casanova

El Correo

El Correo

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla se pone este fin de semana en modo casting. El Teatro de la Maestranza acoge este sábado 21 y domingo 22 de febrero, desde las 10.00 horas, las pruebas individuales para elegir las voces que formarán el coro amateur del programa Canta con la ROSS, una iniciativa que permitirá a ciudadanos sin necesidad de experiencia musical previa cantar junto a la orquesta en tres conciertos previstos para julio.

La llamada ha tenido una respuesta masiva: 1.082 personas se han inscrito para participar en el proyecto. Durante las audiciones, los aspirantes mantienen un encuentro con los directores del programa, que valorarán las voces y el perfil de cada participante para configurar el coro final.

Aspirantes para el coro amateur de la ROSS

Aspirantes para el coro amateur de la ROSS / Marina Casanova

Aunque no se exige trayectoria musical, sí hay una condición clave: quienes resulten seleccionados deberán comprometerse a asistir a todos los ensayos programados entre marzo y julio de 2026, además de seguir la formación vocal prevista para llegar en condiciones a los conciertos.

Tres noches de ópera… con un coro ciudadano

Los elegidos se subirán al escenario del Maestranza junto a los músicos de la ROSS los días 15, 16 y 17 de julio de 2026, para interpretar fragmentos corales de algunas de las óperas más populares del repertorio. En el programa figuran títulos tan reconocibles como Carmen (Bizet), Aida y Nabucco (Verdi) o Turandot (Puccini), entre otras piezas emblemáticas.

La prueba se lleva a cabo en el Teatro de la Maestranza

La prueba se lleva a cabo en el Teatro de la Maestranza / Marina Casanova

Tras el éxito con Beethoven, ahora más funciones

Canta con la ROSS toma el relevo de la experiencia de la pasada temporada, cuando la orquesta impulsó un proyecto similar alrededor de la Novena Sinfonía de Beethoven, con más de 500 participantes y dos conciertos con lleno absoluto. Ese precedente es el que ha animado a ampliar el formato: en 2026 habrá tres funciones.

La propuesta se integra dentro del programa Feeling ROSS y busca algo muy concreto: que el público no solo escuche la música, sino que también pueda vivirla desde dentro, formando parte del escenario y del trabajo previo que hay detrás de un gran concierto.

