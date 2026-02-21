Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Catedral de Sevilla inicia la retirada de las azucenas de la Giralda tras el desprendimiento por el temporal

Una vez retiradas, se tomarán las decisiones pertinentes, dentro de la actuación de conservación y restauración del cuerpo renacentista de la Giralda

Retirada de las azucenas de la Catedral, dañadas por el temporal

Retirada de las azucenas de la Catedral, dañadas por el temporal / CATEDRAL DE SEVILLA

A. R. C.

La Catedral de Sevilla ha iniciado en la mañana de este sábado el descenso de los tres grupos escultóricos de azucenas que coronan el cuerpo de campanas de la Giralda, después de que uno de ellos se desprendiera en la madrugada del pasado 5 de febrero a causa del fuerte temporal registrado en la ciudad.

Para llevar a cabo la operación se ha instalado en la Plaza Virgen de los Reyes una grúa de gran tonelaje, con capacidad suficiente para alcanzar la altura a la que se sitúan estas piezas renacentistas. El dispositivo permitirá retirar con seguridad los elementos ornamentales que rematan uno de los símbolos más reconocibles del monumento.

Grúa de gran tonelaje instalada en la Plaza Virgen de los Reyes para la retirada de las azucenas

Grúa de gran tonelaje instalada en la Plaza Virgen de los Reyes para la retirada de las azucenas / CATEDRAL DE SEVILLA

Una vez desmontados, los grupos escultóricos serán trasladados provisionalmente al Patio de los Naranjos, donde quedarán instalados sobre estructuras diseñadas específicamente para su sujeción. Posteriormente se realizará un estudio metalográfico de los materiales y una evaluación exhaustiva de su estado de conservación. El análisis abarcará tanto la eolípila y el vástago, diseñados por Hernán Ruiz y fundidos por Bartolomé Morel -autores también del Giraldillo en 1568- como los ramos de azucenas, las asas y los cuerpos del cuello superior, ha detallado la Catedral en una nota de prensa.

Soportes diseñados para sostener las azucenas para su exposición en el patio de los Naranjos

Soportes diseñados para sostener las azucenas para su exposición en el patio de los Naranjos / CATEDRAL DE SEVILLA

Con todos los datos recabados, la Catedral adoptará las decisiones oportunas dentro del proyecto de conservación y restauración del cuerpo renacentista de la Giralda, una intervención que se encuentra actualmente en ejecución.

