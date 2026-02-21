Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: "Este es el motivo por el que a Dos Hermanas se le llama así y a sus habitantes, nazarenos"

El municipio hispalense de Dos Hermanas se ha convertido en uno de los más conocidos, visitados y emblemáticos de toda la provincia, además del segundo con más población de toda Sevilla, con más de 142.000 habitantes, cifra solo superada por la capital. Un lugar que no para de crecer en tamaño y población, y cuyos orígenes se remontan al siglo XIII.

"¿Sabes por qué Dos Hermanas se llama así y por qué a sus habitantes se llaman nazarenos?", se ha cuestionado la historiadora y divulgadora sevillana Gracia Rodríguez sobre el verdadero significado de su nombre y gentilicio, desconocido para la mayoría de ciudadanos.

De ese modo, el nombre de Dos Hermanas se remonta al año 1248, cuando culminó la reconquista de Sevilla por parte del rey Fernando III de Castilla.

La repartición de tierras tras la reconquista y el inicio de Dos Hermanas

Una victoria que llevó a los nobles y ciudadanos que habían permitido esta reconquista a recibir una porción de esta nueva tierra conquistada: "Tras la conquista de Sevilla por el rey Fernando III, se produce el repartimiento de tierras entre los nobles y caballeros que habían participado en la conquista, órdenes militares y religiosas, y pobladores en general".

Imagen de Dos Hermanas, con el Ayuntamiento en el centro. / Google

Por ello, el leonés Gonzalo Nazareno, uno de los jefes militares del ejército del rey, recibió las tierras que hoy conforman Dos Hermanas, a las que se trasladó con parte de su familia.

El origen del nombre de Dos Hermanas: Elvira y Estefanía Nazareno

Entre estos nuevos pobladores se encontraban sus dos hermanas, Elvira y Estefanía Nazareno, protagonistas del nombre actual de la ciudad. "Estas dos hermanas, guiadas por el sonido de unas campanillas, descubrieron una cueva donde encontraron una imagen de Santa Ana con la virgen y el niño al lado".

De ese modo, durante su incursión a la cueva, las dos jóvenes encontraron esta imagen de la virgen, además de una campana, una cruz de bronce y un Rosario, todo ello escondido en el lugar por antiguos cristianos durante la invasión musulmana liderada por Musa ibn Nusayr en el 712.

"Las dos hermanas decidieron construir una capilla donde descubrieron la imagen, dando lugar al culto de la misma", ha afirmado la historiadora. Además, ha continuado diciendo: "Muchos peregrinos iban a rezar a la Santa, que decían que era muy milagrosa, e iban donde las dos hermanas".

El crecimiento de este asentamiento que se convirtió en Dos Hermanas

Así, cada vez eran más los peregrinos que se dirigían a este rincón sevillano para contemplar la imagen de la virgen y pedirle su favor, lo que hizo que, poco a poco, el asentamiento fuera más grande y numeroso.

"Y terminó formándose el municipio. Las dos hermanas fueron conocidas como sus fundadoras y su apellido, Nazareno, fue tomado como gentilicio de sus habitantes", ha recalcado Rodríguez.

Aún se pueden visitar la iglesia, la virgen y la misma cueva

El linaje de la familia Nazareno y las dos hermanas se fue fortaleciendo a lo largo de los siglos hasta tener su primera mención documentada en el siglo XV, cuando se empezó a llamar al municipio como Dos Hermanas.

Un territorio que siguió creciendo hasta convertirse en la actualidad en la segunda ciudad con más población de toda Sevilla y una de las mayores de toda Andalucía, y en la que aún se pueden visitar su histórica capilla, la imagen de Santa Ana, patrona de Dos Hermanas, e, incluso, la cueva donde estaba oculta, que se sigue conservando.