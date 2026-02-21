Una guardería en zona crítica: continúa la preocupación de los vecinos de Coria del Río por la contaminación de la gasolinera

Los vecinos de la localidad sevillana de Coria del Río afectados por la contaminación atmosférica derivada de una fuga de hidrocarburos en la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L., en la barriada Guadalquivir, denuncian vivir una situación de "indefensión absoluta" y tildan de "negligente" la gestión institucional del caso, además de reprochar que las autoridades sanitarias y judiciales mantengan, a su juicio, un bloqueo que impide "conocer la realidad de los hechos".

Mediciones de calidad del aire, bajo sospecha

Los afectados por los hedores y gases de la gasolinera aseguran que la unidad encargada de realizar las mediciones de la calidad del aire en Coria y Palomares del Río no se está moviendo por diversos puntos para realizar esas tomas, pese a que la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, afirmaba esta semana, en comisión parlamentaria, que esas mediciones "siguen en curso con el desplazamiento periódico de la estación móvil a distintas ubicaciones para obtener una visión más global".

"Esos camiones tienen verdina en las ruedas como consecuencia de no haberse movido en meses. Los vecinos lo vemos a todas horas", señalan los portavoces vecinales a Europa Press. Además, los afectados por la contaminación atmosférica destacan que aunque la Administración "admite picos de ácido sulfhídrico y benceno, no se han tomado medidas de evacuación ni protección, permitiendo que la población permanezca expuesta a niveles tóxicos".

La consejera, en esa comparecencia, recordaba que el pasado 3 de octubre se instaló otra unidad móvil en Palomares con un análisis del sulfuro de hidrógeno y que, "en un primer momento, durante el periodo analizado se detectaron episodios puntuales con picos de sulfuro, en concentraciones muy bajas". No obstante en los resultados provisionales posteriores obtenidos "parece que no se han registrado concentraciones continuadas ni valores que superen los legalmente establecidos para la protección de la salud", añadía.

Guardería en zona de exposición crítica

Por otro lado, los vecinos insisten en advertir del peligro que supone la presencia en esa zona de una guardería, "lo que convierte al centro infantil en una zona de exposición crítica", por lo que instan a la Consejería a que realice "catas de aire" dentro de la guardería "de forma inmediata". Asimismo, critican que no se haya llamado a declarar a Aljarafesa como responsable de la red de saneamiento.

Los vecinos critican también el "bloqueo judicial" al entender que los informes forenses "siguen sin entregarse" y que los altos cargos de Salud "se niegan a aportar la documentación requerida por el juez". Discrepan así con lo declarado por la titular del Departamento de Medio Ambiente, que, cuestionada en ese punto por el Grupo Parlamentario Socialista, remarcaba que la Consejería "está colaborando en todo lo que nos pide la vía judicial y mandando toda la documentación que nos está solicitando".

Las mediciones de la calidad del aire se extenderán hasta mayo con la finalidad de que sean "más representativas del comportamiento atmosférico de la zona", al completarse en esa fecha un año de estudio y, por ende, los resultados serían "concluyentes", como apuntan desde Medio Ambiente.

Un informe de junio de 2020 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses detectaba "un daño sustancial a la calidad del suelo del entorno de la gasolinera por los vertidos o escapes contaminantes de hidrocarburos tipo gasolina o gasoil y aceites minerales"; así como "un daño sustancial a la calidad de las aguas subterráneas" con "grave perjuicio para el sistema natural del Estuario del Guadalquivir" y un "riesgo importante de grave perjuicio a la salud de las personas con afección demostrada a los habitantes de Coria".