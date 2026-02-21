Heridos dos hombres en el incendio de una cocina en la calle Esturión: trasladados al Virgen Macarena

Un incendio en la cocina de un piso situado en la calle Esturión, en Sevilla, se ha saldado con dos hombres heridos. Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, los varones tienen 46 y 53 años.

El aviso se ha producido en torno a las 3 y media de la tarde. Varios ciudadanos alertaron de las llamas en el tercer piso de un bloque de la calle Esturión. Se activó rápidamente al Centro de Emergencias Sanitarias, bomberos, Policía Local, Nacional y Cecop.

Los dos varones han sido trasladados al Hospital Virgen Macarena. Por el momento, se desconoce el alcalde de las heridas que han sufrido.

Es el segundo suceso que se produce en el barrio de San Jerónimo en apenas unas horas. La pasada madrugada, a pocos cientos de metros un joven fue apuñalado. Este también se encuentra ingresado en el Virgen Macarena.

(Noticia en actualización)