Hospitalizado un joven de 18 años tras recibir una puñalada en San Jerónimo: detenido el presunto autor de la cuchillada

El joven tuvo que ser atendido en el terreno y posteriormente fue trasladado al Virgen Macarena

Imagen de la esquina en la que se produjo el suceso.

Imagen de la esquina en la que se produjo el suceso. / Google Maps

Domingo Díaz

Domingo Díaz

La pasada madrugada fue apuñalado un joven en el barrio de San Jerónimo, en Sevilla. El suceso tuvo lugar en torno a las 21.30 horas en la calle Corvina, a la altura del cruce con calle Morena, según alertaron múltiples llamadas al servicio de Emergencias del 112. El agredido tiene solo 18 años.

El aviso activó a los servicios sanitarios, agentes de la Policía Local y Policía Nacional. El joven fue atendido en el lugar de los hechos y posteriormente fue trasladado al Hospital Virgen Macarena de la capital sevillana.

Por su parte, los agentes de la Policía Nacional actuaron para tratar de detener al presunto autor de los hechos. Finalmente, se detuvo a un varón como supuesto autor del ataque. Por el momento, se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

No han trascendido hasta ahora los motivos del apuñalamiento. De la misma manera, a esta hora de la tarde no hay datos sobre el estado de salud de la víctima.

