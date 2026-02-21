Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio en Utrera: un hombre de 65 años evacuado al hospital por inhalación de humo

El fuego se declaró en un inmueble de la calle Gorrión y obligó a intervenir a bomberos, Policía Local, Guardia Civil y sanitarios del 061

Bomberos de la provincia de Sevilla

Bomberos de la provincia de Sevilla / JUNTA DE ANDALUCIA

El Correo

El Correo

Un hombre de 65 años ha sido trasladado al hospital tras resultar afectado por inhalación de humo en un incendio registrado en Utrera, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El fuego se ha declarado en un inmueble de la calle Gorrión de Utrera poco después de las 10.00 horas de este sábado, cuando el teléfono de Emergecias 112 ha recibido varias llamadas de vecinos que alertaban de la presencia de humo en la vivienda.

Tras el aviso, la sala coordinadora activó un dispositivo en el que participaron Bomberos de la provincia de Sevilla, Policía Local, Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que se desplazaron hasta el lugar para sofocar el incendio y atender al afectado.

Según fuentes policiales y sanitarias, el varón fue asistido en el lugar y posteriormente evacuado al Hospital de Alta Resolución de Utrera, donde quedó ingresado para su valoración médica. Por el momento, no han trascendido las causas del origen del incendio en este inmueble de Utrera.

