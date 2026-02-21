El paraíso de la tortilla llega a Sevilla: elige ingredientes y punto de cocción en este nuevo restaurante del Centro

No hay momento, hogar ni restaurante en el que se pruebe una tortilla de patatas y no comience un debate constante sobre cuál debería ser el punto perfecto de la tortilla: que si debería ser más líquida, que si esto está medio crudo, que de otra forma está seca... Cada comensal tiene una idea y gusto concretos sobre este plato tradicional que cuenta con mil versiones y especialidades. Y para responder a todos ellos, ha abierto en Sevilla un restaurante que promete servir estas tortillas "a tu gusto".

Este negocio que se encuentra en pleno Centro de Sevilla es 'Tu Tortilla', un nuevo establecimiento que nace con la misión de que sus comensales "siempre coman una tortilla a su gusto".

Precios de este nuevo restaurante especializado en tortillas de patatas

"Por eso, tú serás quien elija cada uno de los ingredientes que llevará dentro", recalcan desde este establecimiento, que ofrece toda clase de bases, ingredientes, sabores y puntos de la tortilla para que cada cliente pueda escoger su creación ideal.

Así, este establecimiento que, además, hace sus creaciones al momento y las sirven recién cocinadas, permite escoger en primer lugar el tamaño de la tortilla, que puede ser pequeña, de 14 centímetro y un precio de 5,75 euros; mediana, de 20 centímetros y 11,50 euros; o grande, de 28 centímetros y 22,75 euros.

Todo lo que puedes escoger en este nuevo negocio del Centro de Sevilla

Tras esto, es el momento de elegir la base de la tortilla, que puede ser la tradicional de patata o de boniato por un extra de 1,25 euros más.

También se le pueden añadir toda clase de ingredientes por poco más de un euro, entre los que destacan sus vegetales como calabacín, cebolla, champiñones, berenjena, pimiento verde, cebolla caramelizada o espinacas.

Ingredientes extra para crear la tortilla de patatas que prefieras

Además, se le puede añadir un máximo de una carne, como pollo, chorizo, carrillera de cerdo, bacon o morcilla, así como una salsa por 0,60 euros, entre las que se encuentran la de roquefort, trufa, curry, whisky, Pedro Ximénez y brava.

Y para completar la creación, se puede añadir un ingrediente más por entre 1 euro y 1,50 euros, como queso de cabra, jamón ibérico o mozzarella.

Llegados a este punto, ya solo faltaría escoger lo que para muchos es el aspecto más importante: el punto de la tortilla, que puede estar poco hecha, jugosa o muy hecha.

Tortillas especiales a tu gusto

Además, este negocio ofrece tortillas de la casa, en la que, de nuevo, se puede escoger el tamaño, el punto y la base de la tortilla, con la pequeña a 7,50 euros, la mediana a 13,25 euros y la grande a 24,50 euros.

Entre los sabores disponibles se encuentran la de gambas al ajillo; de cebolla caramelizada, queso de cabra y miel; de albóndigas con tomate, de carrillada al oloroso, de carbonara, de mozzarella y pepperoni, de solomillo al whisky o de pisto.

Y para completar el pedido, los clientes pueden disfrutar de una amplia variedad de tapas y platos, como las croquetas, surtido de ibéricos, ensaladilla de atún, fritura de pescado, palitos de queso, flamenquín con salsa mozárabe, lagrimitas de pollo, paella, albóndigas con tomate, carrillada, solomillo al whisky, pollo al curry y distintas ensaladas.

Horario y dirección de este nuevo negocio de tortillas

A esto se suman sus postres, como el gofre con helado de vainilla y dulce de leche; o el coulant de chocolate con helado de vainilla.

Todo ello se puede degustar en su local de la calle San Eloy número 31, de lunes a jueves de 12.00 a 16.00 horas y de 19.30 a 22.30 horas; viernes y sábado de 12.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas; y el domingo, de 12.00 a 16.00 horas.