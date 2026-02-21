Emergencias Sevilla
Restringido el paso en la calle Segovia de Sevilla tras un derrumbe parcial en el interior de un edificio en obras
Los hoteles situados en esta calle han habilitado entradas alternativas por accesos laterales
A. R. C.
La Policía Local de Sevilla ha cortado este sábado el tráfico rodado y el paso de peatones en la calle Segovia, en el tramo comprendido entre Argote de Molina y Don Remondo, tras detectarse problemas estructurales en una obra que se está ejecutando en la zona. La medida se ha adoptado después de registrarse un derrumbamiento parcial en el interior del inmueble durante la pasada madrugada.
El cierre afecta a uno de los accesos del entorno y se mantendrá mientras se evalúa el alcance de la incidencia y las condiciones de seguridad. El objetivo, según ha informado Emergencias Sevilla, es prevenir riesgos y facilitar las labores de inspección y actuación en el punto afectado.
Para minimizar las molestias a vecinos y visitantes, los hoteles situados en esta calle han habilitado entradas alternativas por accesos laterales, con el fin de garantizar la llegada y salida de clientes pese a las restricciones.
Los servicios municipales actualizarán las medidas de seguridad una vez se complete la evaluación técnica y se acometan las actuaciones necesarias. Mientras tanto, se recomienda evitar la zona y seguir las indicaciones de los agentes y la señalización habilitada.
