Los vecinos denuncian un "asedio" por parte de la Guardia Civil. / Domingo Díaz

VÍDEO | Así viven los vecinos de las construcciones ilegales de Dos Hermanas: amenazas, multas, precintos y el "asedio" de la Guardia Civil

Hace poco más de una semana, agentes del Seprona accedieron a las urbanizaciones Lissen IV y Lissen V, situadas en terreno rústico nazareno, en la denominada Operación Nessil. El Instituto Armado detectó 120 construcciones ilegales en un "asentamiento urbanístico de 120.000 metros cuadrados", que se subdivide en 236 parcelas. Un total de 115 propietarios de estas dos urbanizaciones se enfrentan a penas de cárcel por las obras ilegales realizadas. Estos vecinos han mostrado a El Correo de Andalucía la forma en la que viven. Más información. Más información