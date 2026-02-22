La apertura en Sevilla que esperaban los celíacos: galletas 100% artesanas, sin gluten y 'fitness'

El sueño de los celíacos se ha hecho realidad en una nueva pastelería de Sevilla. Se trata de 'Cookitaun', un nuevo negocio de galletas personalizadas 100% artesanas que son completamente sin gluten y 'fitness'.

Para sus creaciones, este establecimiento que abrió sus puertas el pasado mes de diciembre en la calle Arjona, a escasos metros del Puente de Triana, utiliza harina de avena integral, sin gluten, así como aceite de coco y miel, con lo que evita también usar azúcares refinados.

Ingredientes caseros en este nuevo negocio de galletas artesanas

Además, 'Cookitaun' realiza de forma artesanal cada uno de los ingredientes de esta galleta, desde la base hasta sus salsas, que crean de forma casera para dar un mayor sabor y calidad a sus postres.

Este paraíso del dulce más saludable también permite a sus comensales disfrutar de una galleta completamente personalizada, ya que pueden escoger tanto la base de la galleta que prefieran como la salsa con la que la rellenarán y los topping que culminarán esta creación.

Galletas personalizadas en Sevilla: a elegir su base, salsa y toppings

Así, entre su amplia variedad de bases a escoger se encuentra la de limón, de tres chocolates, de chocolate con leche, de avellana y de chocolate blanco; a los que se suman cualquiera de sus salsas, como la de praliné de avellanas, chocolate, mermelada casera y de sus más aclamadas y singulares, de zanahoria.

Y para completar esta creación, el negocio dispone de gran diversidad de toppings como nubes flambeadas, mango seco, toffee salado, pistacho, coco, oreo, palomitas caramelizadas, pistacho, crumble de cacao y avellanas, entre muchas otras.

Precios de las galletas 'saludables' de Sevilla

Unas galletas que se pueden adquirir por 4,50 euros con una crema incluida y dos 'toppings'. Si se desea añadir una crema más, es necesario abonar un extra de 0,50 euros, mientras que por cada topping de más se pagará 0,30 euros.

Las cookies 'especiales' y de temporada, que ya hayan creado desde el negocio y estén en su vitrina, se pueden adquirir por 5 euros, mientras que las que lleven helado tendrá un precio de 6 euros.

Horario de esta nueva pastelería situada cerca del Puente de Triana

Y para completar el menú, el negocio ofrece todo tipo de bebidas, como café, chocolate caliente o zumo de frutas naturales, además de impartir talleres infantiles de pastelería para que los más pequeños disfruten y aprendan sobre estos dulces.

Este negocio situado a escasos metros del Puente de Triana abre todos los días, a excepción del lunes. Su horario es de 16.30 a 19.00 horas los martes, mientras que, el resto de la semana, sus productos están disponibles de 11.00 a 19.00 horas.