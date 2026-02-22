El Colegio de Médicos de Sevilla carga contra Mónica García tras la huelga de doctores: "Está desestabilizando el sistema"

El Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla ha cargado duramente contra la ministra de Sanidad, Mónica García. Lo ha hecho para criticar los gestos de aprobación de la titular de la cartera de Salud en el programa Más Vale Tarde de La Sexta mientras el presentador criticaba la huelga de médicos celebrada esta semana por haber desatendido a pacientes de diálisis y oncología.

El presidente y la junta directiva del Colegio sevillano han querido mostrar su "posicionamiento claro, firme y contundente" frente a "las recientes declaraciones realizadas por la Ministra de Sanidad, Dª Mónica García, en las que se alude a una supuesta irresponsabilidad de los médicos durante la jornada de huelga celebrada en la semana del 16 al 20 de febrero, llegando a afirmar que se dejaron sin atender a pacientes oncológicos y a pacientes en diálisis".

El revuelo llega después de que Mónica García afirmara con la cabeza e hiciera gestos de aprobación en directo mientras el presentador Iñaki López decía: "E informa de cuáles pueden ser los siguientes movimientos que tienen que tomar los pacientes que hoy tenían una cita en el hospital de día; hoy recibían por ejemplo diálisis o algún tratamiento oncológico y no han podido hacerlo. Y, claro, esa gente no sabe, está ahora mismo perdidísima. También sin estatuto marco".

"Estas afirmaciones son rotundamente falsas", ha criticado el Colegio de Médicos. "El cumplimiento de los servicios mínimos en una jornada de huelga constituye una obligación legal y ética que los profesionales médicos asumen con plena responsabilidad. La atención a pacientes especialmente vulnerables, como los pacientes oncológicos o aquellos en programas de diálisis, está garantizada en todo momento en el marco de los dispositivos asistenciales establecidos".

El comunicado afirma que "atribuir a los médicos conductas de abandono asistencial no solo supone una grave desinformación a la ciudadanía, sino que constituye un ataque injusto a la profesionalidad, el compromiso y la vocación de un colectivo que sostiene día a día el sistema sanitario que ella está desestabilizando".

El Colegio de Médicos ha asegurado que "los médicos han cumplido y cumplen con los servicios mínimos establecidos en cada convocatoria de huelga". Además, "no se ha dejado desatendido a ningún paciente por causa de la movilización".

"La utilización de falsos testimonios o afirmaciones no contrastadas contribuye a deteriorar la confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario y en sus profesionales", explica el comunicado antes de volver a cargar contra la ministra de Sanidad. "García sí está cometiendo una irresponsabilidad al seguir con un proyecto de estatuto claramente rechazado por la inmensa mayoría de médicos. Ella es la principal responsable de las consecuencias que pueda tener sobre los pacientes su obstinación política".

Piden "una rectificación pública"

Los médicos han pedido a García "una rectificación pública" de las declaraciones y "un ejercicio de responsabilidad institucional en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a colectivos profesionales que desempeñan una labor esencial para la sociedad".

"El Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla reitera su apoyo a los médicos y médicas de nuestra provincia y de todo el país, reconoce su compromiso con los pacientes incluso en situaciones de conflicto laboral, y defiende el derecho legítimo a la protesta sin que ello suponga, en ningún caso, un menoscabo de la atención sanitaria esencial. La defensa de la sanidad pública y privada, de la calidad asistencial y de la dignidad profesional exige un debate honesto, basado en datos veraces y en el respeto mutuo entre instituciones y profesionales", finaliza el comunicado.