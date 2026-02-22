Ni en Córdoba ni en Granada: el hammam mejor conservado de toda la península se encuentra en una conocida cervecería de Sevilla

El hammam mejor conservado de la península ibérica no se encuentra en territorios como Granada o Córdoba, sino en un lugar tan sorprendente como una mítica cervecería del Centro de Sevilla, a apenas unos metros de la Catedral.

Este negocio que guarda en su interior unos baños árabes del siglo XII es la Cervecería Giralda, un bar de tapas con más de un siglo de historia que, además de ofrecer los mejores bocados, bebidas y platos, cuenta con un interior único al encontrarse en lo que siglos atrás fue un hammam.

El hammam mejor conservado de toda la península se encuentra en un conocido bar de Sevilla, la Cervecería Giralda / Cervecería Giralda

El hammam mejor conservado de la península está en pleno Centro de Sevilla

A pesar de remontarse sus orígenes al siglo XII, estos baños estuvieron ocultos a plena vista durante siglos hasta que, en 2007, el Grupo Patanchón adquirió el restaurante.

Durante la compra, el grupo recibió, además de este bar, un estudio realizado por un catedrático de la Universidad de Alejandría, publicado en 1956, en el que analizaba las formas arquitectónicas del edificio y aseguraba que se trataba de un hammam del siglo XII.

Fue así como uno de los miembros del grupo, el hostelero sevillano Federico G. Patanchón, considerado un amante de las artes, buscó durante años la confirmación de que en realidad en su local se escondía un hammam.

El hallazgo oculto durante siglos bajo capas de yeso

Y, tras mucho esfuerzo, lo consiguió. Así, en 2017, y con la colaboración del arquitecto Fran Díaz, descubrieron que una capa de yeso ocultaba la verdadera imagen de este antiguo baño árabe.

Un arduo trabajo realizado al detalle por expertos arqueólogos para volver a sacar a la luz estos antiguos baños y, conservándolos a la perfección, convertir el edificio primero en hotel y, finalmente, en el actual bar Cervecería Giralda.

Un tesoro del siglo XII recuperado siglos después

"El Giralda es el baño almohade mejor conservado de toda la península ibérica. Un tesoro del siglo XII que, nueve siglos después, puede disfrutarse en su estado original", han recalcado sus propietarios, que han asegurado que lo más sorprendente ha sido la riqueza y el "magnífico estado de conservación" de las luceras y pinturas del baño árabe.

Y es que este hammam no era un baño público al uso, sino que se trataba de uno exclusivo reservado a una pequeña parte de la sociedad durante el mandato del Califa Abu Yaqub.

Un pensamiento que ha sido refrendado por los expertos al encontrar una gran riqueza compositiva y ornamental en el hammam, situado muy cerca de la mezquita Aljama y el Alcázar.

89 luceras y pinturas originales: un caso único en la península

Además, en el techo de estos baños se mantienen 89 luceras con cinco formas distintas, "una cantidad muy superior a la habitual en un baño público", además de más hileras de claraboyas que las que solían encontrarse en los baños comunes.

De igual modo, este hammam está completamente cubierto por pinturas murales con motivos geométricos y lacería en rojo, lo que hace que sea "excepcional". "Pocos baños públicos de esa época, ninguno en la península, cuenta con pinturas más allá del zócalo", han añadido.

De sala caliente a cocina: así era el antiguo hammam

En sus orígenes, este hammam contaba con distintos habitáculos, como su sala caliente, ubicada en la zona en lo que actualmente está la cocina del bar y de la que solo queda parte del arco de la entrada.

En este lugar, el aire caliente convertía la sala en una especie de sauna en la que se instalaban pilas de agua para refrescarse.

Tras esta se encuentra la sala templada, convertida en la actualidad en la sala principal del bar, donde se localiza la barra. En este punto, se han descubierto hasta 52 luceras distribuidas en cuatro tramos de cúpulas menores que rodean a la central.

Este entorno cuenta con la particularidad de que la cúpula octogonal que corona la sala principal es una reconstrucción del siglo XVII, cuando se rebajó la original y se taparon las claraboyas. "Aunque mantiene el mismo aspecto que en origen, está a menos altura y sustentada por columnas de mármol de esa época", han asegurado sus propietarios.

Un rincón histórico de Sevilla donde conviven gastronomía e historia

Por último, se encontraba la sala fría, en la que ahora está el salón comedor, un reservado a doble altura y un rincón dedicado a la fotografía.

En este entorno se encontraron 32 luceras, con 5 formas distintas y distribuidas en 5 hileras, que cubren todo el techo de bóveda de cañón.

Tal y como han explicado sus actuales propietarios, esta sala fría era la primera a la que se accedía desde la entrada del hammam, situada en la calle Don Remondo.

Ahora, nueve siglos después, este rincón sevillano mantiene todo el esplendor de sus baños originales, pero con la gastronomía más actual y de calidad, en una mezcla perfecta de cocina e historia que hace de este lugar de Sevilla uno de los más completos y singulares de toda Andalucía.