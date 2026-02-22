La ambulancia que cumple los deseos de enfermos graves andaluces: "El objetivo es que no se queden sueños por cumplir"

Por las calles de Sevilla circula una ambulancia muy especial. No solo traslada pacientes, sino también sueños y recuerdos. Es la ambulancia de la Fundación Ambulancia del Deseo, una entidad que trabaja para hacer realidad los deseos emocionales de personas que, debido a una enfermedad grave o a una importante limitación de movilidad, necesitan apoyo sanitario para cumplirlos.

Qué es la Fundación Ambulancia del Deseo

La Fundación Ambulancia del Deseo es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, con sede central en la Región de Murcia. Cumpliendo desde el año 2018 deseos emocionales a pacientes por todo el territorio nacional y desde el año 2024 cuenta con una delegación en Andalucía con el objetivo de poder llegar a mas personas que lo necesiten.

Los deseos suelen ser sencillos, pero profundamente significativos. Son actividades cotidianas que formaron parte de la vida del paciente o anhelos que cobran una importancia inmensa en una etapa final: pisar la arena de la playa por última vez, asistir a la boda de un hijo, o ir a rezar al señor del Gran Poder “Son cosas simples, pero cargadas de emoción”, explica Charo Salas, delegada de la fundación en Andalucía.

El equipo de la fundación

Gracias a una ambulancia equipada con mochilas de rescate y material sanitario, así como a un equipo de voluntarios, la fundación consigue hacer realidad lo que parecía imposible”, afirma Salas. Todos los deseos se cumplen de manera totalmente gratuita, sin ningún coste para el paciente. Además, la entidad mantiene un convenio de colaboración con la Consejería de Salud, lo que permite atender también a pacientes hospitalizados en centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS)

“Nuestro objetivo es que no quede ningún deseo por cumplir y que todas las personas puedan tener una despedida digna”, explica Salas. Un propósito que hoy se ve reforzado gracias a la colaboración con el Centro de Emergencias Sanitarias 061 Andalucía, que ha cedido un espacio en la Dirección Provincial de Sevilla para el estacionamiento de la ambulancia y el almacenamiento del material necesario.

Cómo se cumple un deseo

El camino comienza con un gesto sencillo: una solicitud. Puede realizarla el propio paciente, un familiar, un acompañante o el equipo médico a través del formulario disponible en la web de la fundación www.ambulanciadeldeseo.es . A partir de ahí, entra en escena el llamado “arquitecto del deseo”, la persona encargada de recopilar toda la información necesaria para valorar la viabilidad de la petición.

"Cada caso se estudia con cuidado y respeto, en coordinación con el equipo médico responsable del paciente", explica la delegada de la fundación en Andalucía. Se analiza su estado de salud, su movilidad, los riesgos del traslado y las necesidades asistenciales. Una vez aprobado el deseo, se organiza cada detalle: fecha, hora, recorrido y personal sanitario, siempre en coordinación con el 061 de la provincia correspondiente, para garantizar la máxima seguridad.

Ambulancia del deseo / Ambulancia del deseo

Una red de apoyo imprescindible

La fundación se sostiene gracias a la solidaridad. Donaciones de empresas y particulares permiten mantener la ambulancia operativa y cubrir los gastos necesarios. A través de su web cualquier persona puede conocer el destino de los fondos y realizar una aportación.

"El voluntariado es otro de los pilares fundamentales" explica Salas. Existen varias formas de colaborar: como voluntario sanitario —Técnicos en Emergencias Sanitarias, enfermeras y médicos o como voluntariado no sanitario. "La Fundación está abierta a cualquier persona que quiera colaborar haciendo labores de acompañamiento durante los deseos, y participando en actividades para recaudar fondos y divulgativas , o como voluntario digital, ayudando a difundir la labor de la fundación en redes sociales y entre el entorno cercano", afirma la delegada de la Fundación en Andalucía.

A pesar de la dureza emocional que supone, los voluntarios describen la experiencia como profundamente satisfactoria y enriquecedora.

Voluntarios Ambulacia del deseo / Ambulacia del deseo

La fundación solicita apoyo ciudadano

Con el fin de continuar haciendo realidad los deseos de personas en situaciones de especial vulnerabilidad, la Fundación Ambulancia del Deseo solicita la colaboración de la ciudadanía. "La entidad requiere tanto profesionales sanitarios interesados en integrarse en su equipo de voluntariado como contribuciones económicas que permitan garantizar la continuidad del proyecto" Explica Salas. Asimismo, invita a la sociedad a contribuir a la difusión y visibilidad de la Fundación, con el objetivo de fortalecer y prolongar su labor.