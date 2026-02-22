Naturaleza, historia y compromiso social en el Parque del Alamillo por el Día de Andalucía

El Parque del Alamillo conmemorará el Día de Andalucía este 28 de febrero, Día de Andalucía con una jornada especial que combina naturaleza, historia y compromiso social, además del tradicional izado de la bandera e interpretación del himno andaluz. La programación, diseñada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda como gestora del recinto, está pensada para el disfrute de todas las familias.

Este es el programa con todas las actividades previstas y la información clave para poder participar.

Programa del 28F, paso a paso

10:30 | Ruta botánica a pie (salida: Puerta de Sevilla)

La jornada arranca a las 10:30 horas con una ruta botánica que partirá de la Puerta de Sevilla. Durante el recorrido, los asistentes podrán conocer 36 especies vegetales del parque y entender su papel en el ecosistema.

Importante: esta actividad requiere inscripción previa.

12:00 | Visita en tren neumático (itinerario excepcional)

A las 12:00 horas comienza la visita en tren neumático. Por los efectos del reciente temporal, la organización ha preparado un itinerario excepcional que permitirá acceder a una parte del vivero, un espacio que normalmente está restringido, además de un recorrido panorámico por el resto del parque.

Requiere inscripción previa. Quienes reserven la ruta botánica tendrán plaza asegurada en el tren hasta completar aforo.

12:00 | Acto institucional: izado de bandera e himno de Andalucía

También a las 12:00 horas está previsto el momento institucional principal: izado de la bandera de Andalucía con el himno autonómico. Desde ese instante, el parque dará paso al bloque de propuestas lúdicas y participativas.

Desde las 12:00 | Talleres infantiles y actividades de libre acceso (hasta completar aforo)

Dentro de la oferta lúdica del día se incluyen talleres infantiles de libre acceso, hasta completar aforo y por orden de llegada:

Pinta tu maceta

Haz tus castañuelas reciclando material

Taller de alfarería, en el que los niños podrán moldear en torno y decorar piezas artesanales

12:30 | Taller de arqueología 'Andalucía en su historia' (de 6 a 12 años)

A las 12:30 horas se desarrollará el taller de arqueología Andalucía en su historia, dirigido a niños de 6 a 12 años y con una duración de dos horas. Requiere reserva previa por email, indicando, nombre y apellidos, edad y teléfono de todas las personas asitentes.

Mercadillo solidario de Clicks (Play Market)

El componente social llega con el Mercadillo de los Clicks de Play Market: además de exponer piezas y complementos de estos juguetes en miniatura, se realizará una recogida de alimentos no perecederos destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

Cartel anunciador de las actividades del Parque del Alamillo por el Día de Andalucía. / JUNTA DE ANDALUCÍA

Astronomía Sevilla se suma al 28F

Además, Astronomía Sevilla celebrará una edición especial de su ciclo El cielo del mes ese mismo sábado, con inicio a las 12:00 horas en el Cortijo del parque.

El acto estará conducido por Adrián Ayala y José Luis Pro como maestros de ceremonia y contará con dos intervenciones:

Adrián Ayala: resumen de las efemérides astronómicas más relevantes de marzo, con fenómenos celestes, conjunciones y eventos observables en las próximas semanas. José Luis Pro: conferencia El problema de los Tres Cuerpos. Desde Newton a Liu Cixin, centrada en uno de los grandes desafíos de la física: cómo cambia el escenario cuando, a los sistemas explicables con precisión por la gravitación, se suma un tercer elemento.

Cómo y cuándo inscribirse

Las actividades que requieren inscripción deben reservarse escribiendo a reservasactividadesalamillo@gmail.com. El plazo límite es antes del viernes 27 de febrero, a las 12:00 horas.

Ruta botánica : reserva por email.

: reserva por email. Tren neumático : reserva por email (si reservas la ruta botánica, tendrás plaza asegurada en el tren , hasta agotar aforo).

: reserva por email (si reservas la ruta botánica, tendrás , hasta agotar aforo). Taller de arqueología: reserva por email, incluyendo nombres, apellidos, edades y teléfonos de los asistentes.

Qué es gratis y qué no

Según lo previsto, toda la programación será gratuita salvo:

Ruta botánica

Recorrido en tren neumático

Taller de arqueología

El resto de propuestas son de libre acceso hasta completar aforo, por orden de llegada.

También estarán presentes, con puntos informativos, entidades vinculadas al parque el Club de Remo San Jerónimo y el Centro Náutico Alamillo, que darán a conocer sus actividades deportivas en instalaciones cedidas por el parque, en el entorno del Guadalquivir.