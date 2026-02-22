El restaurante más desconocido de Sevilla que esconde una capilla propia, jardines y estatuas religiosas

Un restaurante con más de 5.000 metros cuadrados, once comedores y terrazas, monumentos y estatuas por todas las estancias e, incluso, su propia capilla. Así es uno de los negocios más singulares y desconocidos de la provincia de Sevilla, con casi 90 años de historia y localizado en el municipio de Los Palacios.

Se trata de Casa Moral, un negocio situado en pleno casco histórico de Los Palacios que abrió sus puertas por primera vez el 28 de julio de 1939, cuando el bisabuelo de los actuales propietarios, José Moral Páez, decidió abrir una pequeña bodega en el número 29 de la calle Real de Vilafranca.

Los inicios del restaurante de Los Palacios que tiene su propia capilla

En este lugar, el hombre servía los vinos que él mismo elaboraba con las uvas de su propia cosecha en un local que se caracterizaba por su hospitalidad y su trato cercano.

Un local que se transformó cuando al vino se unieron los guisos típicos del municipio, que hizo de este negocio un refugio gastronómico en el que las materias primas y la tradición se convirtieron en su mayor tesoro.

Tras esto, en los años 70, a José Moral Páez le tomó el relevo la segunda generación del negocio, José Moral Algarín, que transformó la taberna en un bar de tapas y cervezas, llevando el negocio a la parte noble de la casa y ampliando su local hasta los 2.000 metros cuadrados.

Un punto de encuentro único para vecinos y turistas

Así, Casa Moral se convirtió en un punto de encuentro imprescindible para los vecinos del municipio y toda la provincia, que ha continuado creciendo hasta la actualidad, cuando la cuarta generación se encuentra al frente de este negocio que se ha posicionado como uno de los más singulares y atractivos del territorio.

Con más de 5.000 metros cuadrados, once comedores y terrazas, espacios renovados, obras de arte, estatuas, decorados de en sueño, bóvedas y tapices, Casa Moral mantiene esa esencia hospitalaria y cercana de sus orígenes, pero con una vuelta de tuerca a su imagen y cocina tradicional, a la que se ha incorporado la innovación de las últimas décadas.

Un restaurante de Sevilla con su propia capilla

Un restaurante al que, gracias a su belleza, decoración y a la presencia de su propia capilla, cada vez más novios acuden para darse el sí quiero, así como para celebrar todo tipo de aniversarios, cumpleaños y fiestas en sus distintas estancias, así como para realizar una visita en busca de una gastronomía de calidad.

Y es que, tal y como han explicado desde el propio negocio, Casa Moral ha interpretado "con respeto y creatividad" el recetario tradicional andaluz en una cocina que "evoluciona sin olvidar sus raíces" y que se sigue nutriendo de los productos frescos de temporada de la huerta palaciega y los convierte en "propuestas actuales".

Más de 120 referencias de vinos en la bodega

"La taberna sigue siendo el corazón de la casa: un lugar encantador donde disfrutar de tapas llenas de sabor, acompañadas por una bodega con más de 120 referencias", han recalcado al respecto.

Junto a esto, sus visitantes pueden disfrutar de sus menús de temporada, que cambian dos veces al año, así como sus más de veinte creaciones propias de postres.

"Casa Moral es, en definitiva, la historia de una familia, de tres generaciones unidas por la pasión de hacer sentir a cada comensal como en casa", han añadido desde este restaurante que apuesta por ingredientes andaluces "reinterpretando y aportando un toque más contemporáneo adaptado a nuevos sabores y calidades".

Una completa carta en uno de los restaurantes más singulares de Sevilla

De ese modo, entre su amplia carta se pueden encontrar desde frituras, pescados y mariscos, hasta carnes, hortalizas, repostería y una inmensa variedad de vinos de primera calidad.

Entre sus platos se pueden encontrar ensaladillas con atún a 5 euros, salmorejo de remolacha, queso con higo y sorbete de tomate a 6 euros y panes de cristal con foie helado y mermelada de higos a 14 euros.

A estos se suman la fritura de verduras con miel de caña y chocos fritos a 14 euros, croquetas de caña de lomo ibérica, de queso de Castilla o de puchero con salchichón ibérico a 12 euros, o lomo de ternera pastuenca del Valle del Esla a 25 euros, entre otros.

Postres a siete euros en este restaurante de Los Palacios

Junto a estas creaciones destacan sus postres por 7 euros, como la tarta de merengue, crema inglesa y piñones; el canutillo de hojaldre relleno con mousse y chocolate templado, la torrija de bizcocho con vino de pasas, o la tarta de queso con salsa de frambuesas.

Su carta también cuenta con distintos helados a 6 euros como el de pestiño, las guindas con licor de Constantina La Violetera o las torrijas con miel.

Además, en su taberna, conocida como La Periñaca, la familia ofrece toda clase de tapas elaboradas con "productos de calidad", acompañadas por su carta de aceites de oliva virgen extra, que podrás degustar en una experiencia de cata única, así como su selección de ibéricos.