Agenda
Sorolla se despide del Alcázar de Sevilla: última oportunidad para ver las obras del pintor valenciano
Hasta el próximo domingo estará disponible la muestra, que reúne 15 obras inspiradas en el conjunto palaciego de la capital hispalense
La exposición Sorolla en el Real Alcázar de Sevilla finaliza el próximo 1 de marzo tras varios meses abierta al público en el monumento hispalense. La muestra reúne 15 obras inspiradas en los jardines y espacios del conjunto palaciego y encara ahora su recta final después de una destacada acogida.
Organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, la Fundación Unicaja y el Museo Sorolla, la propuesta ofrece una selección de pinturas de Joaquín Sorolla procedentes del museo madrileño. Todas ellas nacen de la fascinación del artista por los patios, rincones y la luz del Real Alcázar de Sevilla durante los primeros años del siglo XX.
Es la primera vez que un conjunto tan significativo de estas piezas se exhibe en el mismo escenario que las inspiró. El recorrido plantea un diálogo entre pintura, arquitectura, vegetación y la luz que define el monumento. Durante la inauguración el pasado mes de diciembre, el alcalde José Luis Sanz subrayó el valor cultural de la iniciativa.
“Sorolla estaba llamado a pintar esta ciudad. Pocos lugares como el Real Alcázar ofrecen ese diálogo entre luz, arquitectura, vegetación e historia que él buscaba”, afirmó.
"El pulmón sevillano"
El Jardín de Troya ocupa un lugar central en la exposición por ser uno de los espacios predilectos del pintor valenciano. Su huella fue tal que llegó a recrearlo parcialmente en su casa de Madrid, hoy convertida en el Museo Sorolla.
El artista se refería a ese rincón como "el pulmón sevillano", reflejo de su admiración por el Alcázar y Sevilla. La muestra permite contemplar esas obras en el mismo entorno que despertó su inspiración.
Horarios y actividades
La exposición puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026 en horario de 9:30 a 18:00 horas, con último acceso a las 17:00. Está incluida en la entrada general al monumento y es gratuita para los sevillanos.
La propuesta se completa con un catálogo ilustrado y un programa de actividades paralelas. Incluye visitas guiadas por los espacios donde Sorolla instaló su caballete, talleres educativos y conferencias sobre su vínculo con la ciudad.
- Sevilla aspira a que la Plaza de España, Parque María Luisa y los pabellones del 29 sean declarados Patrimonio Mundial
- Luz verde a la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto: tendrá parada en Alcosa, costará 300 millones y tardará trece minutos
- Escuelas Católicas de Andalucía respalda al Colegio Nuestra Señora de Loreto, Irlandesas y su labor social
- La ciudad andaluza que ha conquistado a 'The New York Times': 'Pocas ciudades combinan historia, belleza y transitabilidad de forma tan seductora
- De Zahara de los Atunes a Pino Montano: así operaba José Manuel, el administrador de fincas detenido en Sevilla por estafar a vecinos
- Majarabique, el nodo logístico entre Sevilla y La Rinconada arranca con 34 millones para urbanizar suelos y el enlace con la SE-20
- El bar de Alcalá de Guadaíra con la tostada de 40 centímetros que recomienda Roberto Leal
- De pulmón verde a 240 viviendas: el 'Esqueleto' de San Pablo será ocupado por dos torres de trece plantas