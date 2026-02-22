Sorolla se despide del Alcázar de Sevilla: última oportunidad para ver las obras del pintor valenciano

La exposición Sorolla en el Real Alcázar de Sevilla finaliza el próximo 1 de marzo tras varios meses abierta al público en el monumento hispalense. La muestra reúne 15 obras inspiradas en los jardines y espacios del conjunto palaciego y encara ahora su recta final después de una destacada acogida.

Organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, la Fundación Unicaja y el Museo Sorolla, la propuesta ofrece una selección de pinturas de Joaquín Sorolla procedentes del museo madrileño. Todas ellas nacen de la fascinación del artista por los patios, rincones y la luz del Real Alcázar de Sevilla durante los primeros años del siglo XX.

Es la primera vez que un conjunto tan significativo de estas piezas se exhibe en el mismo escenario que las inspiró. El recorrido plantea un diálogo entre pintura, arquitectura, vegetación y la luz que define el monumento. Durante la inauguración el pasado mes de diciembre, el alcalde José Luis Sanz subrayó el valor cultural de la iniciativa.

“Sorolla estaba llamado a pintar esta ciudad. Pocos lugares como el Real Alcázar ofrecen ese diálogo entre luz, arquitectura, vegetación e historia que él buscaba”, afirmó.

"El pulmón sevillano"

El Jardín de Troya ocupa un lugar central en la exposición por ser uno de los espacios predilectos del pintor valenciano. Su huella fue tal que llegó a recrearlo parcialmente en su casa de Madrid, hoy convertida en el Museo Sorolla.

El artista se refería a ese rincón como "el pulmón sevillano", reflejo de su admiración por el Alcázar y Sevilla. La muestra permite contemplar esas obras en el mismo entorno que despertó su inspiración.

Horarios y actividades

La exposición puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026 en horario de 9:30 a 18:00 horas, con último acceso a las 17:00. Está incluida en la entrada general al monumento y es gratuita para los sevillanos.

Noticias relacionadas

La propuesta se completa con un catálogo ilustrado y un programa de actividades paralelas. Incluye visitas guiadas por los espacios donde Sorolla instaló su caballete, talleres educativos y conferencias sobre su vínculo con la ciudad.