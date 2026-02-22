Susto en Los Remedios: amplio despliegue de los Bomberos por un aviso de humo en una vivienda de República Argentina

Amplio despliegue de los servicios de emergencias este domingo, en plena avenida República Argentina, por un aviso de humo en uno de los edificios de esta concurrida vía. Hasta cuatro vehículos de Bomberos de Sevilla, acompañados por ambulancias y patrullas de la Policía Nacional y Local, se han desplazado hasta el número 50 de la avenida, tras avisar los vecinos de que había presencia de humo en la quinta planta.

La actuación de los Bomberos ha sido inmediata. Han empleado un camión autoescala con el que han evaluado, uno a uno, todos los pisos del edificio para localizar el foco del supuesto incendio. Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Sevilla, el origen del humo ha sido una comida olvidada en el fuego en la séptima planta, lo que ha provocado la alerta de los vecinos por el olor a quemado y la presencia de humo.

Emergencias 112 ha sido quien ha recibido la primera llamada, sobre las 16:00, advirtiendo de la presencia de humo en la quinta planta, pero sin dar más detalle sobre si había fuego o no. En estos casos, explican desde el gabinete de comunicación del Ayuntamiento, los bomberos acuden con el coche autoescala, ya que el protocolo así lo marca cuando el aviso se origina a partir de la quinta planta de los edificios de viviendas.

Noticias relacionadas

Durante la actuación de los efectivos, ha sido necesario controlar el tráfico en la avenida y muchos de los vecinos han salido a los balcones para ver la operación ejecutada por los bomberos. Finalmente, pese al amplio despliegue de los servicios de emergencia, todo ha quedado en un susto y no ha habido que lamentar ni víctimas personales ni daños materiales de consideración.